Segunda semifinal del Benidorm Fest: horario, participantes y orden de actuación
Este jueves se celebra la segunda gran ronda de clasificación para la final del sábado en La 1
La segunda semifinal del Benidorm Fest se celebra este jueves en La 1 con el objetivo de clasificar a seis nuevos participantes a la ronda final que tendrá lugar este sábado 14 de febrero. Los seleccionados se unirán a los otros seis artistas que lograron su pase el martes en la primera semifinal: Izan Llunas, Kenneth, Mikel Herzog Jr., KITAI, María León & Julia Medina y Tony Grox & LUCYCALYS. Además, el festival contará con la presencia de los cantantes Luz Casal y Abraham Mateo. Tras el abandono de RTVE de Eurovisión, esta es la primera vez que se celebra como festival con entidad propia, desligado de la preselección española para el certamen europeo de la canción.
Las tres emisiones en directo de esta quinta edición se celebran desde el Palacio de Deportes L’Illa de Benidorm y están presentadas por Jesús Vázquez, Inés Hernand y Javier Ambrossi. El vencedor o vencedora recibirá 150.000 euros de premio (100.000 destinados al intérprete o intérpretes y 50.000 a los autores de la canción). Esta decisión depende del jurado profesional y de la votación popular, compuesta a partes iguales por el televoto y por un jurado demoscópico formado por una muestra de 350 personas.
Cuándo y dónde ver la segunda semifinal
Se celebra este jueves 12 de febrero y se emitirá después de la semifinal de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid que comienza a las 20.45, y terminará a eso de las 23.00. El Benidorm Fest se podrá ver en La 1 de TVE y en la plataforma de RTVE Play.
Participantes y orden de actuación de la segunda semifinal
ASHA – Turista
KU Minerva – No volveré a llorar
Funambulista – Sobran Gilipo**as
Dani J – Bailándote
The Quinquis – Tú no me quieres
Atyat – Dopamina
Rosalinda Galán – Mataora
MAYO – Tócame
Miranda! & bailamamá – Despierto amándote
Cuándo y dónde ver la gala final
La gala final de esta quinta edición del Benidorm Fest tendrá lugar el sábado 14 de febrero y contará con 12 finalistas, seis de cada eliminatoria. Se emitirá un poco más temprano, a partir de las 22.00.
Cómo votar en el Benidorm Fest
Este año se podrá votar gratis en el Benidorm Fest 2026, tanto por SMS como a través de la aplicación de RTVE Play. Solo se podrá emitir un voto por usuario en cada gala. En la final, con los 12 artistas ya elegidos, se puede emitir un nuevo voto desde el momento en que comiencen las actuaciones.
