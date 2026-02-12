Whatsapp denuncia el bloqueo impuesto por el Kremlin y busca fórmulas para mantenerse operativa en Rusia

Llamadas que se cortan nada más descolgar el interlocutor, mensajes importantes de familiares y jefes que no llegan hasta que horas después te das cuenta de que la VPN —una herramienta para eludir los bloqueos de Internet— se había desconectado... Whatsapp lleva meses funcionando a duras penas en Rusia, y ahora el Kremlin ha reconocido oficialmente que esa red social ha sido bloqueada. Aún hay vías para sortear el veto y seguir usándola, pero con muchas dificultades. Algo similar está pasando con Telegram. La única alternativa que quiere el Kremlin es Max, una plataforma de mensajería diseñada por sus espías del Servicio Federal de Seguridad (FSB).

El Gobierno ruso confirmó el miércoles que Roskomnadzor, la agencia del Kremlin para la vigilancia de internet, ha eliminado los dominios de Whatsapp del sistema nacional de dominios DNS, que usan los proveedores de Internet rusos bajo el escrutinio total del Gobierno. Este sistema fue creado en 2019 para centralizar el tráfico y crear una internet soberana rusa, la llamada Runet, que el Gobierno puede desconectar del resto del mundo cuando quiera. También han sido eliminados del DNS los dominios los medios BBC, Deutsche Welle, Radio Liberty y The Moscow Times, y las del navegador Tor, según denuncia la plataforma Na Sviazi.

Esta censura se puede sortear, al menos todavía, gracias a las VPN. “Seguimos haciendo todo lo posible para mantener a los usuarios conectados”, ha afirmado Whatsapp en un comunicado en el que denuncia que las autoridades rusas intentan bloquear completamente esta plataforma “para obligar a sus usuarios a cambiarse a una aplicación estatal vulnerable a la vigilancia”, en alusión a Max.

El Kremlin exige a Whatsapp, para seguir funcionando con normalidad, que colabore con el FSB, lo que implicaría el acceso de las autoridades al contenido de sus usuarios. “Se trata de cumplir con la ley. Si Meta [la matriz de Whatsapp] la cumple, se entablará un diálogo con las autoridades rusas y entonces surgirá la oportunidad de llegar a un acuerdo”, declaró el miércoles el portavoz de Putin, Dmitri Peskov. “Si la corporación mantiene la misma postura inflexible y muestra una total renuencia a cumplir con la ley rusa, entonces no hay ninguna posibilidad”, añadió.

La matriz del servicio de mensajería fue declarada “extremista” por la justicia rusa en 2022. Moscú bloqueó desde entonces otras plataformas del grupo, como Instagram y Facebook, debido a que no tenía el control sobre los contenidos críticos con el Kremlin. Esta censura también se impuso a otras empresas como Spotify y YouTube, ralentizada esta última hasta el extremo de ser inviable ver un vídeo. Cualquier contacto con organizaciones consideradas extremistas puede ser motivo de multa o, incluso, cárcel en Rusia.

Whatsapp logró operar con normalidad en Rusia hasta agosto del año pasado, cuando el Roskomandzor bloqueó parcialmente sus llamadas de voz y vídeo. Y eso que la empresa de Mark Kuckerberg no extendió a Rusia la función de seguir canales, tanto de medios como de blogueros individuales. Esta libertad, así como el cifrado de los chats, es una de las grandes preocupaciones del Kremlin.

A diferencia de Whatsapp, Telegram sí ha permitido abrir canales, convirtiéndose así en una de las principales fuentes de información [y desinformación] de los rusos. Roskomnadzor ha enviado esta semana una advertencia a la plataforma de Pável Dúrov con un bloqueo parcial. Si no facilita a las autoridades el acceso a la información de sus usuarios, Moscú advierte de que correrá la misma suerte que Whatsapp.