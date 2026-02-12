El motor de Mercedes tiene truco: la polémica que marca los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin

Que en la Fórmula 1 aquello que ocurre en los despachos tiene casi más peso que lo que ocurre en la pista, no es nada nuevo. No obstante, si hay algo que hace extraordinaria la polémica que centra la atención estos días en los ensayos de Baréin, es la posibilidad de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) intervenga con un decretazo antes incluso del arranque del Mundial, programado para el segundo fin de semana de marzo, en Melbourne. En el centro de la tormenta encontramos a Mercedes, a quien la mayoría de rivales ha colocado al etiqueta de favorito a llevarse el primer título de la nueva F1 que se pone en marcha este año.

Como hasta ahora, los dos elementos clave sobre los que basar el rendimiento de los monoplazas seguirán siendo la aerodinámica y el motor. Y es alrededor de este último donde el constructor alemán parece disponer de un margen de ventaja considerable respecto de la competencia. Sin embargo, que esta unidad de potencia, bautizada con las siglas M17 E Performance, cumpla en todo momento con la nueva normativa, no puede darse por sentado. Y es por eso que la FIA se ha puesto manos a la obra, a poco más de tres semanas para que dé comienzo el ‘Gran Circo’.

El asunto tiene su complejidad. El punto de la discordia reside en el interior del motor. Honda, Ferrari y Audi presentaron una reclamación ante la FIA, en base a la sospecha de que los componentes que incorpora el propulsor Mercedes tienen la capacidad de expandirse cuando su temperatura se dispara. Esa propiedad permitiría alcanzar una ratio de compresión de los cilindros de 18:1, con el coche en pista. Sin embargo, la FIA solo puede hacer las mediciones con el motor a temperatura ambiente y, en esas condiciones, Mercedes cumple con la relación legal que marca la normativa, que es de 16:1. Con ese decalaje, se estima que la unidad de potencia de la marca de la estrella podría disponer de una ventaja de unos 13 caballos de fuerza.

Con todas las escuderías en Baréin, donde este viernes termina la primera de las dos tandas de ensayos colectivos antes del comienzo del campeonato, la presión de los denunciantes ha puesto de los nervios a Toto Wolff, el director de Mercedes, que repite que su monoplaza es legal del todo. Mientras Ferrari, Audi y Honda mandaron una carta formal a la FIA pidiendo que entrara de lleno en el caso, en los últimos días ha habido un acercamiento de Red Bull a ese grupo, que ahora tiene al fabricante de la estrella completamente arrinconado. La FIA, por su parte, ya se ha reunido en al menos un par de ocasiones, y si tenemos en cuenta que el poco margen que queda para el primer gran premio, se espera que la hoja de ruta se conozca pronto.

Para desenredar el embrollo es importante destacar el papel del nuevo Power Unit Advisory Comitee (PUAC), el comité formado por representantes de los fabricantes de motores, de la FIA y de la Formula One Management (FOM). En sus bases se establece que cualquier modificación significativa e inmediata de las reglas relativas a los propulsores debe contar con el apoyo de cuatro de los cinco motoristas, además de la FIA y la FOM. El encuentro agendado para la semana que viene, también en Baréin, se antoja decisivo para dar con una resolución final que no solo afectaría a Mercedes, sino también a McLaren, Williams y Alpine, las otras estructuras que equipan sus bólidos con el músculo de la casa de Stuttgart.

Hasta ahora, Wolff no contemplaba ningún retoque en la reglamentación, pero esa confianza ha ido a menos en las últimas horas, consciente como es el ejecutivo del papel que juega el componente político en la mesa en la que juega. “Llevo aquí ya bastante tiempo, y trato de engañar y me engañan todo el tiempo. Ya no me sorprende nada. Creo que mis colegas de las otras marcas se han dejado llevar por la idea de que eso [la supuesta ventaja de su motor] podría ponerles en evidencia. Y yo no creo que para nada sea así”, conviene el expiloto austríaco.