El piloto de skeleton Vladylsav Heraskevych, descalificado de los Juegos de Milano Cortina 2026 tras negarse a cambiar de casco

El atleta ucranio quería competir con un casco con las imágenes de algunas de las víctimas de la invasión de Rusia en Ucrania

Tras una última oportunidad, el piloto de skeleton Vladylsav Heraskevych, de Ucrania, no podrá participar en su carrera en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 esta mañana. La decisión se tomó tras su negativa a cumplir con las Directrices del COI sobre la Expresión de los Atletas, al no querer competir sin el casco con las caras de algunas de las víctimas ucranias en la guerra con Rusia.

El jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) la tomó basándose en que el casco que pretendía usar no cumplía con las normas: según la regla 50.2 del Estatuto Olímpico, el COI prohíbe cualquier tipo de propaganda política, religiosa o racial en las sedes olímpicas. Por ello, el órgano ha decidido retirarle la acreditación para los Juegos Milano Cortina 2026, a pesar de los múltiples intercambios y reuniones en persona entre el COI y Heraskevych, siendo el último esta mañana con la presidenta del comité, Kirsty Coventry.

Vladyslav Heraskevych, en un ensayo, con el casco con las víctimas ucranias. Al Bello (Getty Images)

“No estaba destinada a estar aquí, pero pensé que era muy importante venir y hablar con él cara a cara”, declaró Coventry a la prensa. “Nadie, y menos yo, está en desacuerdo con el mensaje; es un mensaje contundente, un mensaje de recuerdo. El reto era encontrar una solución para el terreno de juego. Lamentablemente, no hemos podido encontrarla”, añadió con la voz entrecortada. “Tenía muchas ganas de verlo correr. Ha sido una mañana emotiva”

El COI tenía mucho interés en que el Sr. Heraskevych compitiera. Por ello, se reunió con él para buscar la manera más respetuosa de expresar su deseo de recordar a sus compañeros atletas que perdieron la vida tras la invasión rusa de Ucrania. La esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo.

De espíritu combativo tanto dentro como fuera de la pista de hielo, Heraskevych ya había exhibido en Pekín 2022 un cartel con el mensaje “No a la guerra en Ucrania”, que el COI interpretó entonces como una expresión pacífica y no como un gesto merecedor de sanción. Antes de aquellos Juegos, en pleno avance ruso sobre Ucrania, trató de incorporarse al ejército de Kiev, pero fue descartado por su falta de experiencia militar. Ante ello, optó por conducir una furgoneta junto a su padre para distribuir alimentos en las ciudades más golpeadas por los bombardeos rusos.