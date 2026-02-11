Ir al contenido
JUEGOS OLÍMPICOS INVIERNO

Un esquiador confiesa entre lágrimas una infidelidad tras ganar una medalla de bronce: “Cometí el mayor error de mi vida”

El noruego Holm Laegreid se derrumbó ante las cámaras tras el tercer puesto que logró en la prueba combinada de esquí de fondo y tiro con rifle: “Fui infiel, pero sólo tengo ojos para ella”

00:38
Holm Laegreid, medallista olímpico noruego: "No quiero pensar que no intenté todo para recuperarla"
Sturla Holm Laegreid, tras ganar el bronce en la prueba combinada de esquí de fondo y tiro con rifle.Foto: PIERRE TEYSSOT (EFE)
Mikel Muñoz
El noruego Sturla Holm Laegreid admitió entre lágrimas ser infiel a su pareja tras ganar la medalla de bronce en la prueba combinada de esquí de fondo y tiro con rifle de los Juegos Olímpicos de invierno. El joven de 28 años admitió haber tenido una aventura hace tres meses y la calificó como su mayor error. “Hay alguien con quien quería compartirlo, aunque quizá no esté viéndolo”, declaró a NRK, la emisora ​​estatal noruega. “Hace seis meses conocí al amor de mi vida: la persona más hermosa y amable del mundo. Hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé”.

“Tuve la medalla de oro en la vida, y estoy seguro de que mucha gente ahora me verá de otra manera, pero yo solo tengo ojos para ella”, aseguró. “El deporte ha quedado en segundo plano estos últimos días. Sí, me encantaría poder compartir esto con ella”. “Mi única solución es contarlo todo, ponerlo todo sobre la mesa y esperar que todavía pueda amarme”, declaró luego al periódico noruego VG. “Puede que sea imperdonable. Pero si me da la más mínima oportunidad de decirle cuánto la amo, prefiero suicidarme socialmente en televisión en vivo solo por esa pequeña oportunidad”, sentenció.

