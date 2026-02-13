Bernabé defiende el corredor verde al sur de València porque “de donde se quitan vías no vamos a meter coches”

La plataforma vecinal, con más de 11 asociaciones, reprocha al Ayuntamiento que no se conozca todavía el plan de movilidad del bulevar García Lorca

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV en València, Pilar Bernabé, ha pedido este viernes a la alcaldesa María José Catalá, del PP, que escuche “el sentir de la inmensa mayoría de la ciudadanía” y no “vete” a los vecinos de las decisiones sobre el futuro bulevar Federico García Lorca, diseñado por la paisajista Kathryn Gustafson, proyectado sobre la playa de vías del futuro Parque Central. “Donde quitamos vías no vamos a meter el coche”, ha defendido.

Bernabé se ha reunido con representantes de la Plataforma Corredor Verd de València, a los que ha transmitido el compromiso del Gobierno central con la reivindicación de un gran corredor verde que se va a convertir “en el segundo pulmón de la ciudad” en el entorno del citado bulevar, avalado además por 50.000 firmas en defensa de un espacio verde.

El presidente de la Asociación Vecinal de la Roqueta, Miguel Sánchez, y el de la Petxina, Cristóbal Aguado, miembros de la plataforma vecinal Corredor Verd, han mostrado su preocupación por la falta de noticias sobre la planta viaria del bulevar García Lorca que el anterior gobierno de Compromís y PSPV quitó vías al tráfico para convertirlo en zona verde. El actual gobierno local, de PP y Vox, lo descartó y encargó a Gustafson que hiciera una propuesta de nuevo con viales.

Los vecinos quieren que las Administraciones cumplan con su compromiso de abrir un proceso de participación pública en torno al proyecto para que la plataforma pueda presentar sus aportaciones. En opinión de Sánchez y Aguado, ese proceso de participación “debería ir liderado y organizado por parte de la sociedad”.

“Estamos pendientes de conocer el estudio de movilidad que está elaborando el Ayuntamiento de València para hacer nuestras aportaciones. En septiembre u octubre, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, anunció que estaba casi listo y que en breve nos lo iban a compartir. Pero estamos en febrero y todavía no lo conocemos como vecinos ni tampoco lo conoce la oposición. ¿Por qué se está escondiendo durante tantos meses este estudio de movilidad que va a determinar la planta viaria del bulevar García Lorca?, ha planteado Sánchez.

Las mejoras que solicitó la plataforma Corredor verd entonces fueron que la planta viaria no se basara solo en un informe de movilidad sino que se tuvieran en cuenta informes de ruido, de contaminación, de salud. Cómo va a afectar a las personas que viven en el entorno.

“Esto al final es un movimiento que afecta a toda la ciudad, porque estamos hablando del Corredor Verde, no afecta solamente a un barrio, sino que esto es un equipamiento de toda la ciudad. Esto es algo comparable a lo que ocurrió con el Jardín del Turia y es algo que va a articular y vertebrar toda la ciudad”, han resaltado Aguado.

La delegada del Gobierno ha defendido que València “no puede perder oportunidades” ni se puede “quedar atrás en el desarrollo de una gran ciudad europea “que busca, sobre todo, proteger a los ciudadanos en materia de salud”. “En València mueren 450 personas al año por la contaminación, según un informe de la UPV”, ha alertado.

Bernabé ha argumentado que esta situación “a lo único que obliga a cualquier administración es a buscar la fórmula para reducir las emisiones de gases contaminantes y, por lo tanto, hacer que las ciudades tengan Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y puedan proteger a la ciudadanía”. “Plantear proyectos donde se presupone que van a entrar más vehículos en la ciudad es justo lo contrario de lo que debería hacer una administración responsable”, ha apuntado la socialista.

La delegada ha recordado que el compromiso del Gobierno de España con los vecinos de València es claro: “una gran obra con una inversión de 500 millones de euros para poder quitar las vías del tren”: “Donde quitamos las vías no vamos a meter el coche, donde quitamos las vías vamos a poner una gran zona verde”, ha concluido.

Respuesta de Urbanismo

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner, ha defendido la vuelta de más viario para el bulevar sur de la capital. “A fecha de hoy lo que está aprobado es que ahí van viviendas, a fecha de hoy lo que está aprobado es que Adif está subastando los solares esos para financiar las obras de soterramiento y a fecha de hoy el sentido común dice que, si tú tienes ahí vecinos viviendo, tendrán que llegar con el coche a sus casas o no sé qué quiere la señora delegada del Gobierno de Sánchez”, ha expuesto.

El anterior gobierno de Compromís y PSPV acordó en 2021 que futuro bulevar García Lorca se transformara finalmente en un corredor verde de 49.000 metros cuadrados de superficie y un kilómetro de longitud. El espacio se naturalizaría y desaparecerían los carriles previstos inicialmente para el tráfico rodado —solo estaban previstos accesos de entrada y salida a los bloques de edificios en bucle—. El nuevo corredor conectará los barrios del sur y se prolongará hasta el nuevo y renaturalizado cauce del Túria.