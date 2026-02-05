Generalitat y Ayuntamiento vetan a Pilar Bernabé como consejera del Parque Central de València

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE en València, Pilar Bernabé, en una visita a uno de los barrios de la capital.

El Gobierno suspende la junta de la sociedad pública después de que el vicepresidente Vicente Martínez Mus y la alcaldesa María José Catalá aleguen para rechazarlo que no han sido informados por adelantado del relevo

El Ministerio de Transportes ha suspendido este jueves la junta general de la sociedad Parque Central, creada para gestionar la transformación urbanística y ferroviaria del soterramiento de las vías en Valencia, por el “el intento de veto”, denuncian fuentes gubernamentales, por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento de la capital al nombramiento de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como consejera de la sociedad en representación de Adif. Generalitat y Ayuntamiento han justificado su postura en que no se les había informado con anticipación del nombramiento de Bernabé, y aseguran que las tres partes hablarán los próximos días en busca de un consenso.

La sociedad pública tenía previsto hoy tratar, entre otros asuntos, la evolución de las obras del canal de acceso, que el próximo 6 de febrero cumplirán tres años, también tenían previsto abordar la formulación de cuentas de la sociedad, la contratación de auditores, y el nombramiento de Bernabé como consejera de Parque Central, un proyecto millonario para soterrar el tendido ferroviario en superficie que parte en dos los barrios de la ciudad.

Pero, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha suspendido finalmente la reunión antes de proceder a la votación y también se ha suspendido sin fecha la convocatoria del consejo de administración, que se tenía que haber celebrado esta mañana justo después de la junta general, “hasta que se resuelva esta grave crisis de confianza entre los socios”, indican fuentes del Ministerio de Transportes. La administración central cuenta con el 50% del capital de la sociedad, y Generalitat y Ayuntamiento se reparten la otra mitad.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado a la salida de la reunión que “solicitada la información de todos los puntos, no les había llegado hasta ahora la disposición de los consejeros, como es oportuno en esta sociedad, y ”el secretario de Estado ha tenido a bien dejar sobre la mesa todos los puntos con el objetivo de que hablemos las tres partes en los próximos días y podamos llegar a este consejo con toda la información y todas las circunstancias aclaradas”.

“Ha sido la dinámica de esta sociedad. Por aquí han pasado tres administraciones locales, autonómicas y centrales distintas y siempre se ha hecho todo por consenso y creo que el secretario de Estado ha hecho bien en decir que se dejaban todos los puntos sobre la mesa y que hablaríamos en los próximos días para poder llegar a los consensos”.

Catalá se ha quejado de que habían solicitado información por escrito de todos los puntos de la reunión de hoy y “no había llegado” ni al Ayuntamiento ni a la Generalitat. Había un punto que era la designación de un consejero por parte del Estado para el que se necesita una mayoría simple, es decir, los votos favorables de Ayuntamiento y Generalitat, ha explicado la primera edil que se medirá con Bernabé, como cabeza de lista de la candidatura socialista en la capital, en los próximos comicios municipales.

La alcaldesa no ha querido pronunciarse públicamente sobre la elección de Bernabé. “El secretario de Estado ha sido extraordinariamente elegante dejando sobre la mesa los puntos en aras de un consenso, así que mal haría yo si antes de que el vicepresidente de la Generalitat y yo hablemos de forma sosegada y tranquila con él, nos pronunciáramos”, ha afirmado Catalá.

Del proyecto sobre la estación central definitiva se sabe que terminó el plazo de presentación de ofertas para su diseño y nos han solicitado dos personas para que participen en el proceso de valoración de las distintas propuestas. “Lo pedí en el anterior consejo de administración y ya han sido convocadas”, ha precisado la alcaldesa.

El vicepresidente tercero y consejero de Medio Ambiente e Infraestructuras de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, ha dicho que lo mejor hoy era dejar los puntos pendientes. Nos faltaba información para poder celebrar la junta y lo mejor es que cuando tengamos todos los datos . Ese espíritu de colaboración debe ser la premisa principal de la sociedad. NO va a significar un cambio de rumbo en los objetivos, sino de hacer bien las cosas. La suspensión no es un obstáculo para el funcionamiento de la sociedad.

Fuentes gubernamentales consideran, sin embargo, lo sucedido hoy “una crisis gravísima e insólita en el funcionamiento de esta sociedad. Es una actitud injustificable que está generando una situación de la que sólo serán responsables los que la han provocado”, han señalado.

“Este intento de veto es una situación inédita no sólo en València sino en el conjunto de España. El Gobierno participa en 19 sociedades de este tipo en el conjunto del Estado y es la primera vez en la historia que se produce un intento de veto sobre una persona. Nunca se ha puesto en duda en forma alguna los nombramientos de consejeros a propuesta de los socios”.