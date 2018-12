El parque más deseado

La historia del Parque Central de Valencia ha abierto sus puertas este lunes después de décadas de espera. Esta infraestructura verde, largamente demandada por los vecinos, ha tardado tanto que a su alrededor han proliferado negocios con su nombre. "El hotel de al lado se llama Parque central y además ha habido hasta un gimnasio que se llamaba igual pero cerró antes de que el jardín fuera una realidad", bromea Ana, comerciante del barrio de Russafa. Han sido 30 años de espera del parque más deseado.

A las nueve de la mañana, el parque ha abierto las verjas y corredores, jubilados, abuelos con nietos, padres y madres con carros de bebé pisaban por primera vez las primeras 11 hectáreas de este espacio verde, que representa el 40% del proyecto diseñado por la paisajista norteamericana Kathryn Gustafson y que ocupará 23 hectáreas de terreno en total, una vez se soterre al completo el ferrocarril que parte en dos la capital. El jardín costará 73 millones de euros pero las obras ferroviarias que deben de liberar los terrenos superan los 2.000 millones de euros.

La sociedad Valencia Parque Central, ejecutora del proyecto y a la que pertenecen las tres Administraciones públicas, ha plantado un millar de árboles y ha sembrado 85.000 arbustos y plantas herbáceas de 70 especies diferentes. Las pantallas de cemento de la estructura se han cubierto -falta que crezcan- de ciprés rastrero, jazmín, romero y otras plantas aromáticas, y las cercanas vías del ferrocarril quedan camufladas por un muro que también debe disimularse con vegetación.

"Es un parque muy deseado y necesitado por la vecindad y hemos tardado muchos años en verlo realidad , dice Emilia M, prejubilada y vecina de Russafa. A su lado, Antonio T. lleva oyendo hablar del parque desde que era pequeño. "A este paso no lo veré acabar porque queda la parte más complicada", dice en alusión al soterramiento del ferrocarril.

La zona verde más cercana, ante de la apertura de hoy, era el Jardín del Turia -el corredor verde creado en el antiguo cauce del río-, que está a unos días minutos de su casa. Isabel T., hija de ambos, de 25 años, agradece la biblioteca prevista en una de las naves rehabilitadas y el futuro pabellón deportivo.

Las obras del parque arrancaron en mayo de 2015 y para Ana, comerciante y vecina del barrio "ha sido un horror". "Oía todo el rato: ta-ta-ta-ta-tá. Ahora empiezo a ver la luz", dice tras reconocer que no ha pisado todavía el parque porque entró a trabajar a las siete y media de la mañana y no ha tenido tiempo.

ampliar foto Una de las naves rehabilitadas del Parque Central.

Vivianne, de 75 años y origen francés, vive en Valencia desde hace muchos años. Ha sido de las primeras en recorrer parecorre palmo a palmo el jardín. "Creo que faltan papeleras y he visto a gente con los perros sueltos y no puede ser", dice como actuaciones a mejorar. "También he visto gente arrancando ramitas de romero para la paella del mediodía", añade en tono de censura. "Si empezamos así...", manifiesta contenta con el parque.

La idea de la paisajista Kathryn Gustafson es un enclave verde en mitad de la ciudad. José Luis Valle, del Grupo Villanueva, encargado de la jardinería, anda por aquí y por allá con otros compañeros de la empresa, supervisando el primer día. "En primavera esto será muy verde porque hay especies que no florecen ahora", apunta. "Todo tiene su encanto", dice el técnico sobre sus rincones favoritos. "En esta zona", dice señalando el área de huerto mediterráneo, "hemos plantado de todo: anís, carlota, acelgas pero también granados, limoneros, naranjos, pomelos, olivos, almendros, albaricoques. Tiene el encanto de un huerto", añade.

Salvador Martínez Ciscar, director gerente de la sociedad Valencia Parque Central, anda con gente de su equipo observando cómo se comportan las instalaciones. "A primera hora había mucha gente paseando a sus perros hasta que han descubierto que hay una zona específica para ellos. Tenemos una buena impresión, estamos contentos", valora. ¿Algún problema? "Sí, unos cuantos. En eso estamos", dice sin más.