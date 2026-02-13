CC OO amenaza con movilizaciones en Glovo ante sospechas de EREs encubiertos y prácticas antisindicales

Hostilidad extrema y sabotaje democrático. Así han definido este viernes la situación que viven los responsables sindicales de CC OO en la plataforma Glovo y otros trabajadores de la plataforma, como represalia ante procesos sindicales abiertos en varias provincias de España para elegir a los representantes de los trabajadores. Pocos días después de que la justicia italiana interviniera la dirección de Glovo por explotar a sus trabajadores, han acusado a la empresa en España de “perseguir” a los trabajadores inmersos en estos procesos, sancionándolos e incluso despidiéndolos.

Además, el sindicato ha denunciado este viernes la existencia de un posible ERE encubierto, ante los despidos diarios y semanales que se están produciendo en la plataforma en toda España. En esta circunstancia, los responsables sindicales han advertido a la compañía de que si no cesan estas “prácticas antisindicales” y si no se sientan a negociar mejoras de las condiciones laborales, iniciarán un “calendario nacional” de movilizaciones “a nivel estatal”.

“Hay despidos arbitrarios de candidatos todos los días y semanas”, en cuanto se inicia el proceso de elecciones sindicales, ha denunciado este viernes el responsable de Nuevas realidades del trabajo del sindicato, Carlos Sola. El sindicato ya ha recurrido varios despidos disciplinarios por supuestos incumplimientos de candidatos, determinados por el algoritmo “arbitrario, con sesgos y opaco”, que regula las decisiones de trabajo de los repartidores de Glovo, han denunciado. Pero los despidos van más allá; como ejemplo, han citado el caso de Navarra, primera provincia en constituir un comité de empresa: en diciembre despidieron a 45 trabajadores de una plantilla de entre 200 y 250 trabajadores, lo que supondría alrededor del 20% de la plantilla (un ERE se debe activar con el despido del 10% de la plantilla).

A esto se suma que denuncian prácticas por parte de la empresa, como la impugnación sistemática de los preavisos electorales, el incumplimiento de las obligaciones de la empresa en estos procesos, como enviar los censos de trabajadores o no convocar las mesas electorales, lo que bloquea la celebración de las elecciones.

Por ello, el presidente del comité de la empresa de Glovo en Navarra, Pablo Díaz, ha lanzado este viernes un mensaje a los directivos de Glovo: “Si la empresa no respeta los comités legalmente constituidos y democráticamente electos y si no aceptan negociar con nosotros nuestras reivindicaciones, vamos a empezar la coordinación de movilizaciones en el ámbito estatal”. Aunque Díaz es el único representante que desde el comité ha tenido ya varias negociaciones con la compañía, ha asegurado que esta ya ha cambiado y adoptado una “actitud evitativa” para no reunirse con los trabajadores.

Por tanto, ha añadido que “los plazos para pasar a organizar movilizaciones van a depender de la respuesta de la empresa. Vamos a seguir apostando por sentarnos en una mesa y seguir negociando. Pero entendemos que el cambio de estrategia a organizar movilizaciones que tengan un impacto estatal dependerá del feed back de la compañía". Y ha lanzado otra advertencia a los responsables de la plataforma: “Estamos muy articulados y la empresa debe empezar a respetarlo y a tomárselo de una forma seria”.

El sindicato atribuye el conflicto a que CC OO “se ha puesto en frente” de la estrategia de precarización que practica Glovo, a pesar de que la plataforma ha sido obligada a contratar como asalariados a la totalidad de la plantilla que estaba formada por 14.000 falsos autónomos. Así, desde hace unos meses, este sindicato viene promoviendo la celebración de elecciones sindicales por toda España y ya se ha alzado como el sindicato más votado en seis de las diez provincias donde ya se han celebrado estos procesos, y donde han conseguido 51 delegados de los 79 que han sido elegidos.