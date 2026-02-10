El COI prohíbe al abanderado de Ucrania en los Juegos Olímpicos de invierno el uso de un casco que muestra imágenes de atletas fallecidos en la guerra

Heraskevych, durante la sesión de entrenamiento oficial de este lunes, con el casco que ha prohibido el COI.

Vladyslav Heraskevych, deportista de skeleton y portador de la bandera nacional en Milán-Cortina, había prometido que rendiría homenaje a sus compatriotas en la cita alpina

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha frustrado este martes las intenciones del ucranio Vladyslav Heraskevych, especializado en la modalidad de skeleton y abanderado de su país en los Juegos de Milán-Cortina, que pretendía competir en la cita olímpica con un casco en el que se mostraban imágenes de varios compatriotas deportistas fallecidos durante la invasión rusa en Ucrania.

El atleta de Kiev, de 26 años, ya había completado este lunes la sesión de entrenamiento oficial rindiendo homenaje a la halterófila Alina Perehudova, de 14 años; el boxeador Pavlo Ischenko, de 33; el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, de 23; el actor y atleta Ivan Kononenko, de 42; el saltador y entrenador Mykyta Kozubenko, de 31; el tirador Oleksiy Habarov, de 31; y la bailarina Daria Kurdel, de 20; todos ellos muertos durante el conflicto.

“No deberían habernos dejado tan jóvenes, es muy injusto”, lamentó Heraskevych justo antes del arranque de los JJOO en sus redes sociales. “El mundo necesita saber el verdadero precio de la libertad en Ucrania, así que sí, voy a intentar competir con este casco por todos los medios”, añadió.

Heraskevych muestra su casco antes de utilizarlo en la sesión de entrenamiento oficial de Milán-Cortina 2026. Cristiano Corvino (REUTERS)

El problema para él, o al menos para sus intenciones, es que en la regla 50.2 del Estatuto Olímpico, el COI prohíbe cualquier tipo de propaganda política, religiosa o racial en las sedes olímpicas. Su casco no era una excepción, así que, aplicando la norma que promueve el Movimiento Olímpico, el órgano que rige el olimpismo a nivel internacional ha prohibido el uso del casco en la competición del próximo jueves.

“Este domingo, sin ir más lejos, un snowboarder italiano [Roland Fischnaller] compitió con la bandera rusa en su casco, lo cual está estrictamente prohibido, y no hubo ninguna reacción por parte del COI”, denunció Heraskevych. “Ahora bien, el casco con las caras de varios atletas ucranianos fallecidos, muchos de ellos miembros de la familia olímpica, recibió una severa prohibición al instante”, amplió.

“Hoy en día, esa visibilidad internacional es crucial para nosotros. Es nuestra lucha existencial”, explicó a este periódico el ministro de Deportes ucranio, Matvii Bindyi, justo antes de que la llama olímpica llegara al pebetero de Cortina. “Desde 2022 no ha cambiado nada. Rusia sigue atacando e invadiendo nuestro territorio cada día... Es un milagro que nuestros atletas compitan en los Juegos”.

De carácter luchador dentro y fuera del tubo de hielo, Heraskevych ya había mostrado un cartel reivindicativo —“No a la guerra en Ucrania”— en Pekín 2022, algo que el COI recibió por aquel entonces como un mensaje de paz más que como una acción sancionable. Antes de aquellos JJOO, en plena ofensiva rusa en Ucrania, Heraskevych intentó alistarse al ejército de Kiev, pero fue rechazado por no tener la suficiente experiencia militar. El atleta decidió entonces ponerse al volante de una furgoneta y, junto a su padre, repartir cajas de alimentos en las ciudades más afectadas por los ataques rusos.