Ferrovial eleva sus ingresos un 8,6% y alcanza unos beneficios de 888 millones en 2025

Ferrovial ha anunciado en la noche de este miércoles sus resultados financieros de 2025. Los ingresos de la compañía de infraestructuras ascendieron a €9.627 millones el pasado ejercicio, lo que representó una subida interanual del 8,6% en términos comparables. Y registró unos beneficios netos de 888 millones de euros, inferiores en un 72% a los 3.239 millones obtenidos un año antes, debido a que entonces la compañía contabilizó plusvalías por la venta de activos, según refleja la nota de prensa remitida a la CNMV al cierre de la Bolsa de Nueva York.

En este sentido, habría que tener en cuenta que en 2023 ganó 460 millones de euros, por lo que la empresa mantiene la senda alcista en el beneficio sin tener en cuenta elementos extraordinarios.

“2025 ha sido un año sobresaliente para Ferrovial, que ha culminado con su entrada en el índice Nasdaq-100 en diciembre, ha indicado el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, tras conocerse el desempeño de la compañía. Y ha añadido: ”Registramos unos sólidos resultados, con un incremento significativo de los ingresos y del EBITDA ajustado en todas las divisiones de negocio. Nuestros activos en Norteamérica se han comportado particularmente bien, y el negocio de construcción ha superado su objetivo de rentabilidad”.

En general, los ingresos de la división de autopistas aumentaron un 13,7% interanual hasta los 1.374 millones de euros, por el resultado en Norteamérica, donde la compañía recibió 880 millones de euros en dividendos procedentes de sus proyectos. Las Express Lanes en Estados Unidos experimentaron un fuerte crecimiento de los ingresos por transacción, superando la inflación, explica la compañía. Y en Canadá, la autopista de peaje de alta velocidad 407 ETR obtuvo un crecimiento del EBITDA1 de doble dígito, por la subida de los ingresos. Mientras, los ingresos por trayecto mejoraron un 11,7%.

Por su parte, la cartera de pedidos de la división de construcción alcanzó un récord de 17.438 millones de euros y un resultado de explotación ajustado del 4,6%, superando el objetivo medio de rentabilidad a largo plazo, ha indicado la compañía. Norteamérica representó el 46%, Polonia el 22% y España el 14% del total de la cartera de pedidos. Los ingresos crecieron un 7,5% hasta los 7.653 millones de euros, lo que hizo repuntar el resultado de explotación ajustado un 24,2% hasta los 352 millones de euros, ambos en términos comparables.

Ferrovial cerró el año con 5.088 millones de liquidez y una deuda neta consolidada de -1.341 millones de euros, excluyendo proyectos de infraestructuras en ambos casos. Durante este periodo, la compañía completó la desinversión de su participación del 5,25% en Heathrow (por 539 millones de euros) y de AGS Airports (por 533 millones), y obtuvo un récord de 968 millones en dividendos procedentes de sus proyectos. En paralelo, culminó la adquisición de un 5,06% de la autopista 407 ETR por 1.271 millones e inyectó €236 millones en la New Terminal One (NTO) del aeropuerto internacional JFK. La compañía destinó 657 millones al reparto de dividendos en efectivo (156 millones) y a recomprar acciones (501 millones).

“De cara al futuro, estamos centrados en acelerar nuestro crecimiento en Estados Unidos, donde vemos una robusta cartera de oportunidades de nuevas infraestructuras en autopistas y aeropuertos”, ha señalado también Madridejos.