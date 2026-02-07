Las grandes empresas españolas ponen rumbo a EE UU y Reino Unido ante las trabas en la UE

El pasado 21 de enero, los primeros espadas del Ibex-35 mantuvieron una reunión privada con el Gobierno en Davos (Suiza), justo después del discurso central del Foro Económico Mundial de 2026, protagonizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este encuentro, los presidentes y consejeros delegados de las grandes empresas españolas se quejaron del exceso de burocracia y la lentitud administrativa dentro del Viejo Continente frente a la pujanza que está mostrando EE UU, pese a las dudas e incertidumbre que genera la Administración republicana por los vaivenes de la Casa Blanca.

Empresas españolas como el Santander, Iberdrola, Repsol o Telefónica están afrontando esta realidad enfocándose hacia los mercados anglosajones, considerados históricamente como los más propicios por su seguridad jurídica y marcos regulatorios más abiertos y estables. Es decir, más favorables para los negocios, en contraste con una UE con regulaciones más estrictas y que examina con severidad cada operación de concentración empresarial, según han coincidido en explicar varias de esas compañías.

Pocos días antes de las críticas unánimes del empresariado español en Davos, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, señalaba que el exceso de regulación en Europa se convierte en “otro impuesto a la economía y a las empresas” y añadía que en Europa “somos lentos, estamos haciendo mucho, pero tenemos que hacer mucho más”. En noviembre, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, fue muy duro con Bruselas: “Una vez has construido una organización que tiene por objeto regular, la tendencia natural es a regular”. Y lamentó: “Es muy difícil entender algo si tu salario depende de que no lo entiendas”, en referencia a la burocracia comunitaria.

El que ha escenificado de forma más clara esta visión en los últimos meses ha sido el Banco Santander, la empresa española con más beneficios. Vendió por 7.000 millones el 49% de su filial en Polonia a principios de este año. Previamente, compró a Banco Sabadell la entidad británica TSB y ahora se ha reforzado en EE UU con la compra de Webster Bank, que ha supuesto el pago de 10.300 millones de euros. Una reordenación territorial de primera magnitud, que le refuerza en sus mercados estratégicos fuera de Europa.

Pocas horas antes de conocerse esta operación corporativa, Telefónica negociaba los últimos flecos para la compra en Reino Unido del operador de red Netomnia por 2.300 millones de euros. La compañía liderada por Marc Murtra desde hace poco más de un año está buscando reposicionarse geográficamente también. Su objetivo pasa por crecer en Europa, pero lamenta la falta de oportunidades de consolidación en el Viejo Continente. De hecho, su hoja de ruta pasa por hacer compras relevantes en España y Alemania, donde ha puesto los ojos sobre Vodafone y 1&1, respectivamente. Sin embargo, y pese a repetidas reuniones con las autoridades de Bruselas para desbloquear la situación, las compras siguen a la espera, por lo que está moviendo ficha ya en las islas británicas.

Otro que tiene claro que su estratégica de futuro pasa por EE UU y Reino Unido es Iberdrola. La multinacional ha colocado estos dos mercados como los prioritarios para invertir. De los 58.000 millones que pretende desembolsar entre 2026 y 2028, el 35% irá a Gran Bretaña y el 30% al gigante norteamericano, mientras que España y Portugal quedan relegadas al 15% pese a ser donde cuenta con mayor base de activos. Entretanto, ha salido de México, donde consideraba que las condiciones regulatorias no eran las propicias y está vendiendo posiciones residuales como las que tenía en Hungría. En España, Alemania o Reino Unido, está rotando activos renovables. Su objetivo ahora pasa por las redes, fundamentalmente en los países anglosajones. De hecho, el actual marco regulatorio español le ha llevado a renunciar a una inversión adicional de 2.000 millones que se llegó a plantear.

Sin salir del ámbito energético, el enfoque estadounidense y británico es también una clave estratégica para Repsol. Uno de los movimientos de mayor calado que tiene por delante la petrolera es buscar una oportunidad para maximizar el valor de su filial de exploración y producción en EE UU, ya que considera que el mercado estadounidense y el respaldo administrativo en este país es el más idóneo. En esta clave, la firma también está optimizando su negocio petrolero en el mar del Norte del Reino Unido, donde ha levantado una asociación estratégica con TotalEnergies y Neo Energy para ser el mayor productor de crudo en esa geografía.

Un camino transitado

Todos estos movimientos no son nuevos. Las empresas españolas del Ibex-35 llevan años dando pasos en este sentido. Ferrovial dio en 2023 uno de los más simbólicos bajo esta filosofía. Trasladó su sede de España a Países Bajos. La empresa alegó este movimiento por seguridad jurídica y porque era un primer paso para cotizar en Wall Street, bolsa del país donde aseguraba que tenía el 90% de su negocio. Era un plan que venía de años atrás, pese al malestar político que generó en España el anuncio. Para entonces ya estaba muy establecido en el Reino Unido, con activos más que relevantes como el 25% del aeropuerto de Heathrow, el aeropuerto más grande de Londres.

En el mundo de las infraestructuras también ACS está focalizado en EE UU. El grupo obtiene de sus filiales norteamericanas más de la mitad de la facturación y un tercio de la cartera de pedidos. En Reino Unido sigue creciendo en obras públicas y está en el proyecto de una central nuclear.

Este reposicionamiento se da mientras algunas compañías están teniendo notables dificultades para crecer dentro de Europa. En 2021, el Gobierno francés rechazó al gigante canadiense Couche-Tard que comprara Carrefour, por la que ofreció 16.000 millones. “Es papel del Estado protector defender los intereses estratégicos del país”, explicó el Ejecutivo galo.

Ya en 2025, el banco italiano Unicredit mostró su disposición a crecer dentro de Europa con la adquisición del alemán Commerzbank. A la oposición de la dirección de la entidad germana se sumó un fuerte rechazo político del Gobierno alemán, pese al beneplácito con el que contaba dicha operación por parte del Banco Central Europeo (BCE).

En el mercado doméstico español, ha sido sonado el fracaso de BBVA para comprar Banco Sabadell. Tras el primer intento de 2021, tampoco logró hacerse con la firma catalana en 2025 a través de una opa hostil. De nuevo, BBVA se encontró con la oposición del Gobierno español, que impuso condiciones a la compra y vetó la fusión por tres años. El Ejecutivo también se opuso a que el fabricante de trenes Talgo, con necesidades de capacidad industrial, fuera adquirido por inversores de países del Viejo Continente. Vetó explícitamente la entrada de los húngaros que lanzaron una opa en 2023 y posteriormente tampoco se propició la compra de la compañía ferroviaria por la empresa polaca Pesa.