El Gobierno y el Ibex suman fuerzas desde Davos para mejorar la competitividad ante la crisis desatada por Trump

El ministro de Economía y el ministro de Transformación Digital con los principales directivos del Ibex-35 en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza). (Foto cedida por el Ministerio de Economía)

El Gobierno de España y las grandes empresas del Ibex tratan de sumar fuerzas para convertir la crisis geopolítica desatada por Trump, y que está afectando de forma directa a Europa y a España, en una oportunidad de crecimiento y competitividad en el Viejo Continente. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el titular de Transformación Digital, Óscar López, mantuvieron un breve encuentro privado -que no llegó a una hora- en la cumbre de Davos celebrada en Suiza poco después del discurso central de Donald Trump. Entre los participantes en la reunión, que cinco fuentes distintas y al tanto del encuentro aseguran que se produjo en un tono cordial y constructivo, estuvieron los primeros espadas de Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol, Telefónica, Naturgy, Moeve o Acciona. Pese a estar presente en Davos, Ferrovial no participó en este encuentro.

La reunión estuvo liderada por Cuerpo, quien quiso trasladar la idea de que el desafío que está planteando Estados Unidos debe convertirse en una oportunidad para la mejora de la competitividad en Europa, y por tanto en España, uno de los países mejor situados para encarar estos retos. En este sentido, el máximo responsable de la política económica del Gobierno español asumió que Europa va por detrás y necesita mejorar. En este sentido, puso en valor iniciativas como el laboratorio de competitividad europeo para acelerar la integración de los mercados de capital o la aplicación del estado 28 propuesto en el Informe Letta. Esta fórmula busca ser un acelerador que pueda coordinar la toma de decisiones de los 27 estados miembros dentro de la Unión de una forma más eficaz y rápida.

Ante este discurso, la voz de los empresarios fue unánime. El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, puso encima de la mesa la necesidad de reducir burocracia y simplificar las tramitaciones regulatorias en pro de la mejora de la competitividad buscada. En la reunión se hizo hincapié en cómo pasar del buen diagnóstico del informe Draghi a la acción. También sobre qué se puede hacer en España para, dentro del contexto europeo, dar un paso al frente. Ahí el Gobierno ha remarcado la posición de crecimiento destacado de la economía española respecto de sus socios comunitarios.

Tanto el Gobierno como las empresas asumen que Europa no va por el buen camino y debe reaccionar. “El contexto geopolítico puede y debe ayudar a Europa a reaccionar de una forma más rápida a los desafíos actuales”, añadió otro de los presentes. Las fuentes consultadas señalan que entre los participantes había un aire de optimismo por los últimos pasos dados por Europa ante la ofensiva que está planteando Trump por Groenlandia y que afecta directamente a un miembro de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica como es Dinamarca. “He visto a una Von der Leyen diferente en estas reuniones. Más transparente y clara con los principales temas que afectan a la Unión Europea”, ha señalado uno de los CEOs presente en la reunión. “Veo brotes verdes, un rayo de luz”, añadió. En este sentido, ven positivo que Trump, por ahora, haya descartado la vía de la fuerza en sus pretensiones sobre Groenlandia.

Otro de los mensajes que trascendieron fue la necesidad de tener campeones europeos para competir en el mundo global y para ello facilitar su existencia con mayor rapidez en los procesos administrativos y nuevas reglas. Compañías como Telefónica están intentando avanzar en esta línea para poder consolidar el mercado europeo.

En este contexto, las palabras de los dirigentes políticos fueron respaldadas por las empresas, que asumieron el compromiso de seguir trabajando para lograr los objetivos buscados. Los mensajes fueron similares al encuentro previo que organizó la consultora McKinsey. Hubo turno de participación para todos los presentes en una reunión que califican de más distendida que las celebradas en años anteriores con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien suspendió su viaje a Davos a última hora por la tragedia ferroviaria de Córdoba.

Esta no es la única reunión de alto nivel que ha mantenido el ministro de Economía con grandes empresas e inversores. Al término del encuentro con los CEOs españoles, Carlos Cuerpo se vio con inversores internacionales de primer nivel. El mandatario se reunió con responsables de grandes gestoras como Temasek, fondo soberano de Singapur, o EQT, un gigante del capital riesgo sueco con destacada presencia inversora en España.

Las fuentes consultadas señalan que el tono de esta reunión también fue muy positivo. La mayoría eran gestores de fondos con inversiones en diferentes sectores en España. Expresaron interés y voluntad de seguir invirtiendo. Ven a España como el motor económico de Europa con buenas políticas públicas y amplio potencial. Además de ser la ventana hacia América Latina.

Respuesta firme ante el desafío con Groenlandia

En declaraciones a la prensa en Davos esta misma mañana y previo a los encuentros empresariales y financieros, el ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, ha señalado que acudía al foro con un programa de “reuniones con empresarios, inversores y autoridades, tanto nacionales como internacionales” con el “objetivo muy claro de trasladar el buen momento por el que pasa la economía española, también como un referente internacional en recepción de inversión en los últimos siete años, siendo España el sexto país que más proyectos nuevos de inversión han recibido a nivel internacional”.

Preguntado acerca del mensaje que quería trasladar a las empresas españolas, respondió: “tenemos que ser capaces entre todos de compartir esta señal de dinamismo de la economía española hacia adelante, de resaltar que estos buenos datos se basan en una realidad de una economía dinámica diversificada, moderna, que por lo tanto entre todos hagamos sinergias y consigamos seguir manteniendo ese pulso de atracción de llegada de inversión y de desarrollo para España y para nuestras empresas”.

Sobre la situación de tensión entre Europa y EEUU, Cuerpo consideró que debe trasladarse “un mensaje firme en el caso de Groenlandia, de defensa de la soberanía y de la integridad territorial y de apoyo tanto a Dinamarca como a las autoridades de Groenlandia”. En cuanto a la renovada ofensiva comercial y las posibles represalias por parte europea, el ministro dijo: “yo creo que todos los instrumentos están sobre la mesa y estamos preparados para responder si fuera necesario, que esperemos que no lo sea. Evidentemente, tal y como lo hace Europa siempre, nuestra respuesta será proporcional a las medidas que puedan venir”.