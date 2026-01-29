El extraño caso de Hernán Cofa, el creador ficticio de la serie ‘Pura Sangre’ de Telecinco

El despido de Nacho Faerna de Shine Iberia, quien fue hasta septiembre su responsable de ficción y que es cocreador sin crédito de esta ficción, se suma a la reciente marcha de Samantha Vallejo-Nájera del jurado de ‘MasterChef’

Este lunes, Telecinco estrenaba su nueva serie, Pura sangre, tras varios meses de intensa promoción. La ficción producida por Mediaset junto a Shine Iberia (MasterChef) y protagonizada por Blanca Romero, Ángela Molina y Amaia Salamanca marcó en su primer episodio datos aceptables. Logró un 11% de cuota de pantalla. Aunque no lideró la noche, se situó varios puntos por encima de la maltrecha media de la cadena.

Su trama arranca con un misterioso ataque en la finca de los marqueses de Monteclaro que desencadena toda la trama. Aunque el verdadero enigma es el de sus títulos de crédito. Pura sangre aparecía este lunes firmada por Virgina Yagüe y Hernán Cofa, un creador sin ningún otro crédito oficial previo. Cofa también aparecía anoche como guionista de este primer episodio y, junto a Macarena Rey (CEO de Shine Iberia y máxima responsable de MasterChef), como productor ejecutivo de toda la serie. En otras palabras, Pura sangre cuenta con un showrunner que no existe.

Telecinco presentó ante los medios el pasado verano esta ambiciosa apuesta de ficción durante el rodaje, en la Yeguada Juan Riva de Aranjuez. Allí no estuvo Hernán Cofa pero sí Nacho Faerna, el responsable de ficción de Shine Iberia, entonces presentado como cocreador, guionista y productor ejecutivo de la serie, una multitarea que es el equivalente a esa figura anglosajona del showrunner, máximo responsable de una ficción y quien otorga sello creativo al resultado final. Faerna ha liderado durante más de una década el área de ficción de Shine Iberia y se ha encargado de proyectos como Bosé, el biopic en forma de miniserie del cantante e íntimo amigo de Macarena Rey y de la ficción histórica Prim, entre otros.

“En verano se tomó la decisión de comenzar otra etapa, sin Nacho Faerna al frente, dentro del área de Ficción de Shine Iberia”, confirma a este periódico la productora, que recientemente ha prescindido de Samantha Vallejo-Nájera como uno de sus rostros de MasterChef, tras más de 30 temporadas en el polémico concurso de La 1. Consultada por este cambio tan significativo en los créditos de su nueva serie, Shine Iberia también confirma lo evidente: Hernán Cofa es el seudónimo de Nacho Faerna.

Posible despido improcedente

El propio Faerna asegura a EL PAÍS que, una vez terminado el rodaje de Pura sangre, se tomó “un par de semanas de vacaciones” y que fue al regreso de ese descanso cuando recibió “de forma inesperada” la noticia de que “era despedido”, antes de comenzar la postproducción de la serie.

Esta tercera parte del proceso de producción, tras preparar y completar el rodaje, es muy relevante para una serie o película, ya que en ella se deciden asuntos clave para el sentido narrativo, como el montaje o las mezclas de sonido. Es por eso que Nacho Faerna, quien asegura haber visto el resultado final del piloto este lunes, al mismo tiempo que los espectadores, prefiere usar un seudónimo “creado expresamente para esta circunstancia”. Hernán Cofa es prácticamente un anagrama de su propio nombre, ya que le cuesta desligarse de un proyecto en el que ha invertido “más de un año y medio de trabajo” y del que se le “arrebató el control antes de su finalización”.

Faerna cuenta a este periódico que las causas que Shine Iberia alegó para ese despido es que se había reenviado a una cuenta de correo personal con dominio propio (nunca a terceros) algunos de sus correos recibidos en su cuenta de correo corporativa. El productor y guionista decidió denunciar a la productora por despido improcedente y el asunto se dirimirá en los tribunales en 2027, comenta Faerna a este diario.

Faerna explica que la relación con Shine Iberia había sido siempre cordial y que se deterioró durante la producción de Bosé. Fue en ese momento cuando la productora, y no el cantante, según palabras de Faerna, comenzó a involucrarse como nunca había hecho antes en las decisiones técnicas y creativas de la serie. Esta circunstancia volvió a ocurrir durante el rodaje de Pura sangre y eso generó conflictos creativos con Faerna, que “intentaba proteger” también a su equipo de estas decisiones, cuenta el showrunner.

Aunque Shine Iberia explica que el uso de seudónimos es un asunto habitual en la industria, el sindicato ALMA guionistas, a través de su abogado Tomás Rosón, asegura a este periódico que “firmar con pseudónimo es un derecho moral que tienen los creativos y al que, en algunas ocasiones, recurren los guionistas”, pero también matiza que “no es en absoluto habitual” que el máximo responsable de una ficción, quien ocupa varios cargos creativos en la misma, firme con seudónimo, ni que abandone el proyecto antes de comenzar proceso de postproducción. A pesar de su experiencia en la materia, desde el sindicato no han sabido nombrar un caso previo al de Pura sangre en el que esto ocurra.