Manu o Rosa ¿a qué hora ver hoy cómo ‘Pasapalabra’ entrega el mayor bote de la historia tras el cambio de programación?

Más de 2,7 millones de euros. Ese es el bote que se llevarán este jueves en Pasapalabra Rosa Rodríguez (tras 303 programas) o Manu Pascual (con 433). Será el mayor bote de la historia del veterano concurso, cuya anterior marca la marcó en 2023 Rafa Castaño, cuando ganó el Rosco con un premio de 2.272.000 euros.

La pareja de concursantes forman uno de los dúos más longevos en la historia de Pasapalabra. El 1 de septiembre de 2025, se convirtieron en la pareja que más veces se ha visto las caras en el concurso, superado entonces los 197 enfrentamientos que protagonizaron el mencionado Rafa Castaño y Orestes Barbero. Desde entonces, esa marca no ha hecho más que crecer. Después de Castaño, hubo otro ganador de Pasapalabra. Fue Óscar Díaz en 2024. La cuantía de su premio ascendió a 1.816.000 euros.

¿Cuándo y dónde ver el Rosco más grande de Pasapalabra?

Para entregarlo, eso sí, no se hará en su horario habitual. En los últimos años, la estrategia de programación de Antena 3 ha sido trocear el programa. Así, en el horario habitual, de las ocho de la tarde, el concurso será sustituido este jueves cinco de febrero por un especial que repasa la larga trayectoria de estos concursantes con sus momentos estelares y grandes enfrentamientos (en nueve ocasiones quedaron a una de ganar el Rosco). Así habrá que esperar al prime-time para la resolución.

Tras los informativos de Antena 3, El hormiguero tendrá a los dos aspirantes como invitados, sin desvelar cuál de los dos resulta el ganador de ese bote. Y será a partir de las 11 de la noche cuando la cadena emita un especial con la famosa prueba de Pasapalabra, mostrando el último duelo entre los ya míticos concursantes del formato y con Roberto Leal al frente.