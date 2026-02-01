Audiencias de enero: Antena 3 sigue líder, La 1 se mantiene firme y Telecinco marca su peor arranque histórico

2026 ha traído pocos cambios en las audiencias televisivas. Con enero ya terminado, los informes que analizan los datos del mes completo reflejan muy pocos cambios respecto al cuadro con el que terminó 2025. Antena 3 sigue siendo la cadena líder, con un 12,9% de cuota media en enero, según el informe mensual de la consultora Barlovento Comunicación a partir de las mediciones de la auditora Kantar Media. El canal de Atresmedia ha crecido una décima respecto a diciembre y tres respecto a enero de 2025, y ya lleva 17 meses consecutivos encabezando la clasificación de audiencias.

En segundo lugar se sitúa La 1, que se mantiene firme tras la gran remontada de 2025. Sus estrenos y la fortaleza de su programación diurna consolidan su segundo lugar cerca del liderazgo. Repite el 12,2% de cuota que logró en diciembre, su mejor dato de los últimos 14 años para un mes de enero. Como muestra de su espectacular crecimiento: en enero de 2025, hace un año, tenía una cuota media del 10,4%.

También siguen las cosas parecidas en Telecinco. A pesar de los movimientos de su parrilla y varios estrenos (Casados a primera vista, GH Dúo, la serie Pura sangre, los regresos de El precio justo y ¡Allá tú!...), no consigue remontar y marca un 8,5% de cuota media, solo una décima más que el dato que obtuvo en diciembre. Es su peor enero de la historia y, por tanto, su peor arranque de año.

Muy ajustada ha estado la batalla este mes entre Cuatro y La Sexta. La segunda cadena de Mediaset vive una situación opuesta a la de su hermana mayor y ha crecido respecto a diciembre y al año pasado, con su mejor enero desde 2017. En su particular duelo con La Sexta, ha revalidado su triunfo de diciembre de 2025, cuando rompió una racha de 53 meses consecutivos perdiendo contra su rival directo. Este enero se ha impuesto por la mínima, con un 6,1% de cuota, frente al 6% que ha obtenido La Sexta. El buen rendimiento de espacios como En boca de todos, Todo es mentira, Lo sabe, no lo sabe, Horizonte o Cuarto milenio, además del buen momento que atraviesa Noticias Cuatro, le ha servido para consolidar sus buenos resultados.

También muy buen dato ha obtenido La 2, que con un 3,3% de cuota de pantalla ha logrado su mejor enero desde 2010.

Por grupos demográficos, Antena 3 ha sido líder entre las mujeres (14,8% de cuota) y también en los mayores de 65 años. La 1, en cambio, ha liderado entre los hombres (11,7%) y entre el público de menos de 64 años. Eso hace que la cadena pública sea también líder entre el target comercial, ese que más interesa a las marcas publicitarias, a pesar de que se trate de un canal sin publicidad (salvo excepciones).

Antena 3 también es líder con sus informativos, con un 19,8% de cuota y 2.178.000 espectadores de media en el promedio de las ediciones de sobremesa y noche de lunes a domingo, algo que se ha repetido ya durante seis años consecutivos. Los segundos informativos más vistos son los de La 1 (14,2% y 1.551.000 espectadores de media). Y en tercer lugar, los de Telecinco se sitúan a mucha distancia, con un 8,2% de cuota y 886.000 espectadores de media.