Estos fueron los éxitos y fracasos españoles en Netflix en 2025

La plataforma ha publicado las visualizaciones de su catálogo en el segundo semestre del año, con la segunda temporada de ‘Miércoles’ al frente del listado global

Netflix publicó este miércoles su informe de audiencias bianual. En esta ocasión, los datos correspondían a las visualizaciones realizadas en su plataforma entre julio y diciembre de 2025. En estos listados, los éxitos son evidentes, y destacan en lo alto de las tablas. Los fracasos quedan sepultados bajo centenares de títulos en una extensísima hoja de Excel de casi 8.000 filas. Pero ahí están.

El listado del semestre deja datos curiosos. La segunda temporada de Miércoles se sitúa en el puesto más alto, con 123,9 millones de visualizaciones (dato que la plataforma obtiene dividiendo el total de minutos reproducidos entre la duración total de la serie). Le sigue la quinta temporada de Stranger Things, pero hay que recordar que el capítulo final se emitió en la noche del 31 de diciembre en EE UU, cuando ya era 1 de enero en España, con lo que muchas de esas visualizaciones no han entrado en este informe.

Indomable, serie que se estrenó en julio y que con 92,8 millones de visualizaciones se ha situado en tercer lugar en la clasificación del semestre. La tercera temporada de El juego del calamar está en cuarta posición, con 79 millones, pero se estrenó el 27 de junio, por lo que habría que sumar las visualizaciones que tuvo en el anterior informe, 71,5.

El quinto puesto lo ocupa la primera temporada de Stranger Things, lanzada en 2016 y que ha escalado hasta lo alto de la tabla impulsada por el estreno del final. Entre las series que se sitúan en los puestos más altos están Monstruo: La historia de Ed Gein, El hombre contra el bebé, La bestia en mí o Mi vida con los chicos Walter. También la infantil Ms. Rachel, la primera temporada de Miércoles y el resto de entregas de Stranger Things. En total, las diferentes temporadas de Stranger Things tuvieron 275 millones de visualizaciones en el semestre.

En películas, fue arrollador el éxito de Las guerreras K-pop, que se ha convertido en el título de Netflix más visto en el periodo de seis meses, con 482 millones de visualizaciones. Los contenidos de habla no inglesa supusieron un tercio del total de visualizaciones del semestre, con el coreano, el español y el japonés como los idiomas líderes.

La producción española

Si nos ceñimos a la producción española, la serie más vista de la segunda mitad del año en la plataforma no fue una serie de Netflix, sino de Atresmedia: Ángela. Con 35,7 millones de visualizaciones, la historia protagonizada por Verónica Sánchez se situó en el puesto 20º de las series estrenadas en todo el mundo en Netflix y fue el título español más visto en los seis últimos meses del año. Para hacerse una idea de la magnitud del fenómeno, se ha situado por delante de las nuevas temporadas de Nadie quiere esto y Emily en París.

Miren Ibarguren, en el segundo episodio de 'El refugio atómico'. Tamara Arranz /NETFLIX

Le siguió El refugio atómico, que con 28,2 millones de visualizaciones se colocó en el puesto 26º. Esta gran posición, sin embargo, no le sirvió para ganarse la segunda temporada a la que apuntaba su trama y ha sido cancelada (posiblemente porque el ratio coste-beneficio no ha sido el esperado). Dos tumbas, la miniserie de tres episodios escrita por los tres guionistas tras el pseudónimo de Carmen Mola, se beneficia de su corta duración y se ha situado en el puesto 28º del total y en el tercer puesto de las series españolas, con 25,8 millones de visualizaciones. Tanto El refugio atómico como Dos tumbas han tenido más visualizaciones que los nuevos capítulos de The Witcher o de Alice in Borderland.

Más abajo están El cuco de cristal (15,3 millones), Animal (14,8 millones), Ciudad de sombras (10,2) y la segunda temporada de Respira (8,1). Mucho más abajo, Innato, que se estrenó el 23 de diciembre, se quedó con 1,2 millones de visualizaciones, aunque esta lista solo recoge nueve días de vida de la serie.

El mayor fracaso y el éxito del año

El que sí se puede considerar el gran fracaso de las series españolas de Netflix en 2025 es Superestar. La ficción creada por Nacho Vigalondo sobre el fenómeno del tamarismo en los noventa y primeros 2000 solo ha logrado unas 500.000 visualizaciones. Se puede alegar que se trata de un tema muy español y que el tono surrealista tampoco era para todos los públicos. Pero si la serie se hubiese emitido en un canal en abierto español, esa cifra media de espectadores habría sido un fracaso igualmente. Y aquí hablamos de una plataforma internacional. Así que es oficialmente un gran batacazo.

Estos eran los datos de la segunda mitad del año, pero, ¿y en el total de 2025? ¿Cuál fue la serie española más vista en Netflix de todo el año? Con un total de 37,1 millones de visualizaciones, el primer puesto en la producción nacional lo ocupa El jardinero. La serie de seis capítulos creada por Miguel Sáez Carral y protagonizada por Álvaro Rico y Cecilia Suárez tuvo 33,5 millones de visualizaciones en el primer semestre y ha sumado otros 3,6 millones en el segundo. Cuenta la historia de Elmer y su madre, La China Jurado, gestora de un vivero que sirve de tapadera de un negocio clandestino de asesinatos por encargo, algo de lo que se ocupa su hijo, que por un accidente perdió los sentimientos.

La segunda serie española más vista en 2025 en Netflix fue Ángela. Su caso es llamativo, aunque no único. La serie se pudo ver por primera vez en julio de 2024 en la plataforma Atresplayer. Más adelante, en la primavera de 2025, se emitió en abierto en Antena 3. Y finalmente fue un éxito en Netflix cuando aterrizó en julio de 2025. Su caso recuerda al de Entrevías, cuya cuarta y última temporada tuvo en 2025 12,8 millones de visualizaciones en Netflix, a pesar de que se vio en abierto en España en Telecinco en otoño de 2024.

Ingrid García-Jonsson, caracterizada como Tamara en 'Superestar'. Netflix

En tercer lugar, El refugio atómico, una buena posición que de poco le ha servido para prolongar su vida. El cuarto puesto es para Dos tumbas, seguida por otra serie cancelada, Olympo, que en total ha sumado 23 millones de visualizaciones en todo el año (10,8 en la primera mitad y 12,2 en la segunda). El sexto puesto es para Manual de señoritas con un total de 18,2 millones de visualizaciones, seguida por El cuco de cristal y Animal (esta sí, renovada por una nueva temporada).

‘La casa de papel’, el fenómeno inmortal

El noveno puesto también merece atención: es para la primera temporada de La casa de papel. El que fuera el primer gran bombazo español en Netflix no nació en Netflix, sino en Antena 3. Esa primera temporada que en España pudimos ver en abierto en 2017 ha sumado este año 14,4 millones de visualizaciones más en Netflix, confirmándose como el éxito español de mayor recorrido de los últimos tiempos. El décimo puesto es para la ya mencionada cuarta temporada de Entrevías y la clasificación la cierran la tercera entrega de Machos alfa (10,7 millones de visualizaciones), Ciudad de sombras (10,2), la cuarta temporada de Valeria (8,8 en total), Legado (8,2 millones entre los dos semestres), la segunda temporada de Respira (8,1), Innato (1,2) y el ya comentado fracaso de Superestar en el furgón de cola.