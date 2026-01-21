26 series españolas para 2026

[Esta pieza es una versión de uno de los envíos de la newsletter semanal de Televisión de EL PAÍS, que sale todos los jueves. Si quiere suscribirse, puede hacerlo a través de este enlace].

Aunque el ajuste (a la baja) en la cantidad de producción televisiva empieza a notarse en España, las cifras todavía son abrumadoras. Los títulos anunciados superan de largo las cinco decenas, pero solo unas pocas tienen fecha de estreno confirmada. Entre ellas estarán Sira (Atresplayer), la continuación de El tiempo entre costuras, o la segunda temporada de Celeste (Movistar Plus+), o El castillo (Movistar Plus+), o El homenaje (SkyShowtime).

La primera en llegar será Marbella. Expediente judicial (22 de enero), que abre el año de ficción televisiva en Movistar Plus+. La segunda temporada de la serie sobre el crimen organizado en la Costa del Sol cambia el punto de vista y tiene como protagonista a la fiscal antidroga de Marbella, interpretada por Natalia de Molina. También tiene en cartera para este año Matar a un oso, basada en la investigación judicial que siguió a la muerte del oso Cachou en el Valle de Arán. Por cien millones se adentra en otra noticia real, la del rapto del futbolista Quini en 1981 a manos de tres mecánicos de Zaragoza. Yo siempre a veces sigue las dificultades de una madre soltera para sacar adelante su hijo y a ella misma. Y Se tiene que morir mucha gente es el debut de Victoria Martín al frente de una serie, que sigue la relación de tres amigas de la infancia.

Otra de las plataformas con una apuesta más potente por la ficción televisiva española es Atresplayer. El 25 de enero estrenará la comedia Padre no hay más que uno, la serie, inspirada en las películas de Santiago Segura. Cuando su mujer empieza un nuevo trabajo, Mateo decide encargarse del cuidado de sus cinco hijos. En Rafaela y su loco mundo (15 de febrero), Ingrid García-Jonsson, Carlos Areces, Joaquín Reyes y el propio Aníbal Gómez interpretan a unas amigas adolescentes que pasan por surrealistas situaciones mientras tratan de salvar el mundo. La segunda temporada de Entre tierras llegará en marzo y sitúa la acción 20 años después de la primera, con la incorporación al reparto de Silvia Abascal, Rodolfo Sancho y Ginés García Millán. La tercera temporada de La novia gitana, La nena, se estrenará en abril y continuará las andanzas de la inspectora Elena Blasco, interpretada por Nerea Barros. El periodista de investigación Carles Porta es el creador de la ficción basada en hechos reales 33 días, que sigue la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent de Lleida, con José Manuel Poga y Julián Villagrán como protagonistas. Y Ágata y Lola será un procedimental policíaco con dos protagonistas femeninas: la empática e impulsiva inspectora de policía Lola Castro y Ágata Díaz, una documentalista del archivo policial con autismo.

Netflix también tiene un buen arsenal de títulos españoles preparados para este año. Entre ellos, está Salvador (6 de febrero). Luis Tosar interpreta a un técnico de emergencias sanitarias. Durante un enfrentamiento entre ultras violentos de dos equipos de fútbol en Madrid, descubre que su hija pertenece a uno de esos grupos. Berlín y la dama del armiño, la segunda temporada de la precuela de La casa de papel, se estrenará el 15 de mayo y llevará a la banda a Sevilla. En El problema final, adaptación de la novela de Arturo Pérez-Reverte, Jose Coronado interpreta a un actor retirado que en otro tiempo encarnó a Sherlock Holmes y que ahora tendrá que desentrañar el misterio detrás de un asesinato. Y That Night adapta la novela de Gillian McAllister con Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero como protagonistas.

En la televisión en abierto, Telecinco apostará por Pura sangre (28 de enero). Ángela Molina protagoniza este drama cruzado con thriller ambientado en una finca especializada en la cría de caballos de pura raza. La muerte de cuatro caballos envenenados hará que entre en acción el SEPRONA, que descubrirá que se trata de un sabotaje como consecuencia de un conflicto que lleva años activo. También Telecinco tiene previsto el estreno de Marusía. Vientos de honor, ambientada en la Escuela Naval Militar de Marín y que cuenta con la colaboración de la Armada Española.

Por su parte, La 1 ya promociona la comedia social Barrio Esperanza, en la que Mariona Terés interpreta a una mujer que, durante su condena en prisión, estudió magisterio y aprobó la oposición para dar clase en un colegio público. Y también tiene pendiente de estreno el drama histórico Los 39, ya estrenado en Latinoamérica pero inédito en España, que cuenta la historia de los hombres que fueron abandonados por Cristóbal Colón en la isla de La Española en 1492.

Day One es el thriller tecnológico que estrenará Amazon Prime Video con Álex González como protagonista. Otro título que tiene previsto la plataforma es Cochinas, donde Malena Alterio interpreta a un ama de casa que, en el Valladolid de 1998, tendrá que encargarse del videoclub familiar cuando su marido cae en coma. Al descubrir que el negocio está en quiebra, decide centrarse en el único género que les da dinero: el porno. Y el plato más fuerte de Prime Video será la segunda temporada de Reina Roja: Loba Negra, en la que los protagonistas se enfrentarán a un crimen relacionado con la mafia rusa en la Costa del Sol.

HBO Max estrenará este año Ravalear. Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta dirigen la historia ambientada en el barrio barcelonés del Raval con Enric Auquer, María Rodríguez, Quim Ávila, Sergi López y Francesc Orella en su reparto. La serie, que se verá en la Berlinale, cuenta la lucha de una familia para defender su restaurante ante la amenaza de un fondo de inversión que quiere comprarlo para remodelar el barrio. In vitro, que la plataforma produce con 3Cat, está ambientada en una clínica de fertilidad de Barcelona.‌

Si es martes, es asesinato, en Disney+, es una comedia policíaca rodada en Lisboa con Álex García, Inma Cuesta, Ana Wagener, Pedro Casablanc y Biel Montoro como protagonistas que sigue a un grupo de turistas de viaje en la capital lusa. Cuando uno de ellos aparece muerto, cuatro fans de las novelas policíacas investigan si alguno de ellos puede ser el asesino. Y entre los estrenos de este año de Filmin estará Segunda temporada, que cuenta con el equipo creativo de Autodefensa y que sigue a una mujer que se dedica a escribir libros para influencers como escritora fantasma.