Audiencias: ‘Horizonte’ comienza a competir contra ‘El hormiguero’ y ‘La revuelta’ con un correcto 7,6% de cuota

El programa de Iker Jiménez llega al ‘access prime time’ de Cuatro mientras que ‘First dates’ salta al de Telecinco. Los cambios de Mediaset no afectan a Antena 3 ni a La 1

Horizonte, el programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez, dio este lunes el salto al access prime time, la franja que ocupan El hormiguero y La revuelta. Lo hizo alcanzando un 7,6% de cuota media de pantalla y 989.000 espectadores de media. El dato empeora los registros que First dates obtuvo el jueves pasado a esa hora (9,3%) en la segunda de la cadena de Mediaset, según el informe de Barlovento Comunicación a partir de los datos recogidos por Kantar Media.

Mientras tanto, First dates se recolocaba en Telecinco para competir en ese mismo horario. Su 8,3% y 1.076.000 espectadores se queda un punto por debajo del dato logrado en Cuatro en su emisión del jueves 22 de enero. Aunque mejora sensiblemente al de GH Dúo: Expres (859.000 y 6,7%) ese mismo día en Telecinco, se queda por detrás de los datos que ha obtenido la novena temporada de La isla de las tentaciones de lunes a miércoles. Con la llegada de Horizonte a Cuatro y el salto de First dates a Telecinco, Mediaset intenta reforzar las audiencias diarias de su cadena principal sin que la secundaria se vea mermada.

Horizonte es el programa que esparció el bulo sobre los muertos del parking del centro comercial de Bonaire, tras la dana de Valencia, y en el que uno de sus reporteros fue pillado manchándose de barro para falsear una conexión en directo desde allí.

De no funcionar Horizonte en el access prime time de Cuatro, podría perjudicar al ascenso de la cadena, que en los últimos meses está logrando resultados mensuales muy similares a los de su principal competidora, La sexta.

Imagen del programa First Dates. Cuatro

El duelo entre los dos espacios habituales de esta franja se saldó de nuevo con la victoria de El hormiguero de Antena 3. El programa de Pablo Motos tuvo una vez más como invitado a Miguel Ángel Revilla, pero la audiencia no se cansa. Registra más de dos millones de espectadores de media y un 15,5% de share. En La 1, La revuelta también lograba grandes datos, sin notar los cambios realizados por Mediaset. La presencia de buena parte del elenco de Aída, entre ellos Paco León, Secun de la Rosa y Carmen Machi, otorgó al programa de David Broncano un 13,3% de cuota de pantalla y 1,7 millones de espectadores de media. Es uno de sus mejores datos de la temporada, destaca la consultora Dos30′ en su análisis de audiencias.