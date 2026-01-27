‘DecoMasters’: drama y salseo en el ‘MasterChef’ de la decoración

Como lo emite TVE y no Mediaset, los famosos no son de medio pelo, de esos cuya única vida laboral ha sido ser superviviente o tentador, aquí hay patas negras y para saber quiénes son sólo hay que ver el tiempo que se le dedica a cada uno, aunque no hagan ni el huevo

Tres cuestiones para empezar: ¿Puede haber alguien en televisión más irritante que Eduardo Casanova? ¿Son capaces los Gemeliers de decir más de dos frases sin arrancarse a cantar? ¿Por qué en los realities de reformas únicamente decoran lujosos casoplones cuando el mérito sería darle alegría de vivir al semisótano de un piso de protección oficial?

Y dicho esto, empecemos por el principio. La gran apuesta de TVE empezó a las once de la noche y terminó a las dos menos diez de la madrugada, un formato para toda la familia, sí, pero la del conde Drácula. “Todos creemos que tenemos un decorador dentro”, arrancó la presentadora Patricia Montero, sonriente y encantada de estar cotizando. Pues no. Todos, no. A pesar de llevar más de diez años en mi casa, aún no he puesto cortinas y todavía tengo las bombillas desnudas. No tengo gusto. Los botelleros con forma de bola del mundo me parecen el súmmum del estilo y la gama Billy de Ikea la sofisticación hecha aglomerado. Donde otros ven objetos decorativos, yo solo veo algo a lo que quitar el polvo y que habrá que embalar y trasladar en una mudanza, o sea, un gran no. Pero al igual que MasterChef no va de cocinar, esto no va de decorar, va de mezclar famosos para que suelten el pico y nos den un poco de corazón como si estuviésemos en De Fiesta.

Como lo emite TVE y no Mediaset, los famosos no son de medio pelo, de esos cuya única vida laboral ha sido ser superviviente o tentador; aquí hay patas negras y para saber quiénes son solo hay que ver el tiempo que se le dedica a cada uno, aunque no hagan ni el huevo. Ahí está Isa Pantoja —sin tirar de cronómetro diría que es la que más espacio ha ocupado—, que ya nos ha dicho que no ha trabajado tanto en su vida, ha entonado alguna coplilla de su madre y se ha venido abajo, pero ahí estaba su pareja, Asraf —modelo, según el rótulo que le adjudican en el programa y probablemente también según gente que lo quiere mucho—, para apoyarla y mirarla con veneración. Tampoco parecen andar faltos de admiración mutua, a pesar de las supuestas rencillas, Mar Flores —no habrá sido pequeño el cheque que le han ofrecido— y su hijo Carlo Constanzia, que no solo es nepobaby (aunque le rotulan como “actor”, algo casi tan hilarante como el modelaje de Asraf), también es yernobaby, gracias a su noviazgo con Alejandra Rubio, hija de Terelu. Tenemos clan Campos y también clan Bosé. Lo representa Palito, una persona balsámica, como vimos en Supervivientes, a la que solo se le pueden desear cosas buenas, y su madre Lucía Bosé, que tiene todo el rato aspecto de querer estar en su casa tapada con un cobertor y tomándose una menta poleo, pero hay que pagar facturas. Porca misèria.

Amistades intrigantes

Si el cheque de Mar Flores habrá sido suculento, no imagino menos ceros en el de Antonia Dell’Atte. La italiana se presentó con un “digo las cosas como son” y cuando escuchas eso ya sabes que hay que poner pies en polvorosa. Hay frases que son como una baliza V16: peligro, circulen con precaución. Dell’Atte va en pack con María Zurita y a mí nada que me haya pasado esta noche me intriga más que la amistad de estas dos personas y, sobre todo, saber si en algún momento la sobrina del emérito puede meter baza en las conversaciones o es una de esas amigas-notario que solo están para dar fe. La mezcla de personajes es tan heterogénea, pero a la vez hay tanta endogamia en el cuore, que seguro que alguno habrá que le tenga que reír las gracias a alguien a quien le han pintado cuernos y bigote en las fotos del Hola.

No ha estado muy activo Colate, pero él no está ahí para poner tarima, está para largar. Como sabe que lo acusan de no trabajar demasiado, ha aclarado que él era un emprendedor, pero casarse truncó su futuro laboral. “Ha sido el gran error de mi vida”, dijo, y en postproducción se habrían coronado si en ese momento hubiese sonado su ex Paulina Rubio cantando Nada fue un error. El empresario, esa profesión que se le adjudica a todos los que nadie sabe a qué se dedican, contará más que para eso le han pagado; aunque parece envarado, se le ve más de tardeo canallita en Miami que de mancharse los mocasines con pintura plástica. Sí estaba en su salsa su hermana Samantha Vallejo-Nájera, que pasa de jueza a juzgada, aunque seguro que no lo será muy severamente; es de la casa. “Me gusta mandar”, sentenció. Otra frase baliza.

Y ahora vienen los que, deduzco, se llevarán menos ceros en el cheque. Como los Gemeliers y sus trinos y las actrices Raquel Meroño y Belén López —líderes de su equipo y ganadoras de la primera prueba—, ambas entusiasmadísimas y emanando esa actitud de quien tiene siempre un trolley preparado para ir a pasar el fin de semana a Tarifa. Completan la lista el diseñador Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón, amigos y residentes en los realities de RTVE y King Bru, a quien algunos recordarán en Next Level Chef —es una broma, no lo vio nadie— y Andy Andrea, un rostro popular entre los que creemos que vamos a echarle un vistazo al móvil cinco minutos antes de dormir y acabamos encadenando dos horas de reels.

Gritos

Resulta reconfortante ver alguna cara menos trillada en un casting que está a un Pelayo Díaz de reunir a la plantilla con más telerrealidad a sus espaldas. Aunque los directores de casting son tímidos a la hora de arriesgar, entre los creadores de contenido hay buena cantera; desde aquí propongo para siguientes formatos a May Te y a David H. Necesito ver a la encargada del Zara de Gran Vía en Maestros de la costura. King y Andy no tuvieron mucho foco, pero ella hizo la pregunta más pertinente de la noche: “¿Por qué grita tanto esta gente?”. Yo también me lo pregunto. ¿Realmente es necesario tanto decibelio para colocar cojines en un tresillo? ¿A qué fin tanto drama y tanta lágrima? Como era de esperar, no se aprendió absolutamente nada de decoración, ningún truqui o briconsejo, aunque tampoco serían muy útiles, ya que dudo que muchos espectadores sean dueños de mansiones con habitaciones con chimenea. Los programas de Shine Iberia no suelen estar muy en contacto con la realidad.

Ah, junto a Eduardo Casanova, concursa el actor Canco Rodríguez, que fue totalmente eclipsado por su compañero en Aída. A pesar de estar ausente parte del programa, a Casanova le dio tiempo a acaparar todo el protagonismo: gritó, meditó, se tiró un pedo y hasta organizó una especie de corrillo sanador para “hacer una limpieza”, y como nadie cogió la escoba, deduzco que era algo espiritual. El actor y director fue tan cansino que llegué a alegrarme cuando cantaban los Gemeliers; con eso se lo digo todo.

Al formato de TVE le auguro una buena audiencia, es dinámico y tiene un casting equilibrado y atractivo, pero yo no estaré entre ella; si tengo que soportar una semana más el histrionismo de Eduardo Casanova, no hace falta que lleguen las hordas de la ultraderecha; la que entraría en TVE con una motosierra sería yo.