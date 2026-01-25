El humorista y presentador Quequé anuncia su retirada temporal

“Ha llegado el momento de parar. El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba, pero lo acontecido en las últimas horas precipita una decisión que -quien me sufrió lo sabe- llevaba tiempo barruntando”. El humorista y presentador Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, ha anunciado este domingo su retirada temporal de la escena mediática con un comunicado en sus redes sociales. En la carta repasa tanto su carrera profesional como los motivos personales que le llevan a tomar esta decisión.

En el texto, Quequé explica que no tiene “madera de héroe, ni me apetece ser mártir” y, tras 25 años de carrera, reconoce que su cuerpo y su mente le piden un descanso. El humorista agradece a la Cadena SER el apoyo recibido durante todos estos años y recuerda con cariño los programas en los que ha trabajado, como La Vida Moderna y La Lengua Moderna, antes de llegar al que califica como “el mejor programa que he hecho nunca”: Hora Veintipico, del que ahora se descuelga.

La decisión de Quequé de anunciar su retiro coincide con una fuerte polémica suscitada esta semana tras la tragedia ferroviaria del pasado día 18 en Adamuz. Varios medios y plataformas digitales críticos han señalado que en episodios recientes de Hora Veintipico se han incluido bromas o referencias humorísticas sobre el accidente, lo que habría generado malestar en varios sectores. Especialmente, se ha hecho viral un clip en el que parodia al periodista Nacho Abad y habla sobre el accidente de tren.

“Si he molestado lo que hemos hecho estos días —o cualquier otro día— mis más sinceras disculpas”, escribió, para añadir: “La última semana fue difícil y decidimos sacar adelante unos programas de los que estoy muy orgulloso. Nos centramos en hacer comedia con lo que había alrededor de la desgracia, y quien sostenga que faltamos al respeto a las víctimas de los accidentes ferroviarios simplemente está mintiendo”.

“Y gracias a todxs lxs que habéis estado ahí en algún momento de mi alocada trayectoria durante estos 25 años”, finaliza la carta. “En los bares, en las salas, en los teatros, en la TV, en la radio, en las redes... En las buenas y en las malas. Lograsteis que un muchacho de Salamanca sin estudios ni padrinos cumpliera su sueño de trabajar poco y madrugar lo menos posible”.