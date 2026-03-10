El tío de Manel Bustos reconoce su intermediación en un caso de falsificación de facturas del ‘caso Mercurio’

El caso Mercurio, la investigación judicial sobre corrupción urbanística y tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Sabadell durante el mandato del exbarón socialista Manel Bustos, ha vuelto a aflorar este martes en la Audiencia de Barcelona por apenas 1.816 euros. Es el dinero que se ahorró de forma irregular en impuestos el concesionario de BMW Sitjas Motor en la población después de esconder a la Hacienda municipal la ampliación de las instalaciones para rebajar la factura del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), en un caso que intenta de dilucidar unos posibles delitos de falsificación documental, tráfico de influencias y prevaricación. En la primera jornada del juicio, que se prolongará durante toda la semana, los tres principales acusados han reconocido parte de los hechos: el propietario del concesionario, Antoni Sitja, el asesor fiscal José María Caballero, y quien efectuó las obras, Melquíades Garrido, tío del alcalde Bustos y entonces también presidente del Gremio de Constructores.

Los hechos se remontan a 2009. Entonces, Sitja le encargó a Garrido que ampliara su taller, que pasó de 250 metros a 1.153 metros cuadrados. “La obrita”, tal y como la ha calificado Garrido, representaba un salto en la contabilización del Ayuntamiento a efectos tributarios. De ahí, que Caballero instara supuestamente a regularizar la obra en 2011 para ahorrar el incremento que se tendría que haber pagado en los anteriores ejercicios fiscales. Para ello, se intentó buscar una fórmula para intentar regularizar las obras, pero con efectos en 2011. Con ese objeto se puso en contacto con Melquíades Garrido, quien aseguró que no hizo ninguna factura porque Sitja, amigo suyo, también le ofrecía servicios de mantenimiento de sus coches, por lo que un trabajo se podía compensar con otros.

La situación, sin embargo, cambió cuando apareció la fiscalización municipal. “Ante la insistencia y la necesidad que aparentaba me ofrecí a averiguar si, con unos albaranes de entrega de materiales, ellos podían certificar que aquello se había hecho”, ha admitido Garrido, quien ha reconocido este martes que se puso en contacto con Montserrat Capdevila, entonces concejal de Sabadell y hoy directora de los servicios territoriales del Departamento de Educación en el Vallès Occidental, para hallar una fórmula con la que el Ayuntamiento validara las obras. Los contactos en el Consistorio empezaron con Capdevila, que también está imputada, y con dos técnicos municipales más, a quienes, el entonces presidente de los constructores de Sabadell asegura que solo efectuó consultas técnicas.

Tras no lograr una solución, hallaron a un constructor local, José Adrobau (fallecido), dispuesto a fabricar una factura para validar los trabajos con fecha de 2011 y así regularizar la situación. Sitja apenas ha respondido a las preguntas de la fiscal con monosílabos e, instado por su abogado, ha reconocido su arrepentimiento por los hechos. Por su parte, Caballero ha admitido que la factura falsa fue la que se presentó en instancias municipales, si bien ha dicho desconocer cuándo se produjeron de forma efectiva los trabajos de ampliación.

La Fiscalía solicita para Sitja una pena de un año y ocho meses, igual que para Caballero. Para Garrido, la condena solicitada antes de la celebración del juicio alcanza el año y los cuatro meses, la misma condena que amenaza a Capdevila. En esta pieza hay un total de 10 personas imputadas.

La operación para esquivar 1.816 euros al fisco de Sabadell es uno de los seis casos que siguen vivos de la operación Mercurio, una investigación de los Mossos d’Esquadra impulsaron en 2012 y que, por el momento, han llevado a Bustos a prisión por pequeños amaños a espaldas de la legalidad. El exalcalde está imputado en dos piezas pendientes en las que se investigan posibles casos de tráfico de influencias. Su tío, Melquíades Garrido, está investigado en otra causa por otro caso de falsedad documental.