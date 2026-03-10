El Gobierno replica a Von der Leyen: “Europa tiene que defender el orden internacional, la alternativa es el desorden”

La defensa del derecho internacional, la desescalada de la guerra de Irán y el impulso a la diplomacia son los pilares de la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha alineado este martes con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que ha dicho a Ursula Von der Leyen que la Unión Europea “debe defender el orden internacional basado en normas” después de que la presidenta de la Comisión Europea se refiriera a que Europa “no puede ser guardiana de un viejo orden mundial que ha desaparecido”. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha indicado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que el Ejecutivo se identifica con las palabras de Costa: “Europa tiene que defender el orden internacional porque la alternativa al orden internacional es el desorden”, ha dicho.

“No hay una oposición entre un antiguo orden y un nuevo orden que lo sustituiría”, ha insistido el titular de Exteriores, que ha apuntado que uno debe “optar por el derecho o la alternativa, que es la fuerza; o la paz y las relaciones pacíficas entre Estados o el uso de la guerra como instrumento de la política exterior”.

El Ejecutivo ha celebrado este martes su segundo Consejo de Ministros desde el inicio, el 28 de febrero, de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán en un contexto de enorme volatilidad de los mercados, con los precios de la energía a expensas de la resolución de un conflicto que se ha extendido por todo Oriente Próximo y el Cáucaso. El Ejecutivo contempla un paquete de medidas similar al que activó tras la invasión de Ucrania en 2022 para contener la inflación y amortiguar el impacto de una crisis que “ya se nota en los bolsillos”, como ha señalado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aunque se ha dado más margen para actuar a la espera de la evolución de la crisis.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, Albares ha detallado que hasta ahora ya son más de 5.600 los españoles evacuados de Oriente Próximo. “Nuestro objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee y, desde luego, no vamos a dejar a ningún español atrás”, ha dicho el ministro, que ha indicado que se han realizado nueve operaciones de evacuación terrestres (de Teherán a Bakú, de Jerusalén a Amán, de Tel Aviv a El Cairo, de Baréin a Riad —en dos ocasiones— y de Kuwait a Riad —en tres ocasiones—), además de tres operaciones de evacuación aérea con aviones del ejército español.

El coste del petróleo y del gas se encuentra a la baja después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diese anoche por “casi terminada” la guerra ante la escalada del crudo. El precio del barril de Brent ha arrancado la jornada con un descenso del 7,5%, aunque se mantenía por encima de los 90 dólares —llegó a superar los 110 dólares—, muy por encima aún de los 72 dólares previos a la ofensiva contra el régimen de los ayatolás. La respuesta de Teherán, dificultando el tránsito de petroleros y metaneros a través del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo y gas licuado del planeta, ha disparado los importes hasta la tregua propiciada por las palabras de Trump. El gas también ha dado un respiro: la referencia europea, el contrato TTF negociado en Países Bajos, ha caído un 13% hasta los 49 euros por megavatio hora.

A la espera de si la tregua es momentánea o duradera, el Gobierno ha aprobado la novena subida seguida de las becas de estudio, hasta alcanzar los 2.578 millones de euros. La partida aumenta un 84% respecto al último año de Gobierno del PP con Mariano Rajoy. El Consejo de Ministros también ha restaurado el acceso universal a la sanidad pública y gratuita, incluidas las personas en situación irregular. El Ejecutivo ha dado luz verde a un real decreto que acaba con el resquicio burocrático que dejaba fuera de la asistencia a miles de migrantes y bastará una declaración responsable.