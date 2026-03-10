Educación encadena nueve subidas de becas y roza los 2.600 millones en ayudas

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en la reunión del Consejo de Ministros su novena subida consecutiva de las becas al estudio desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018. Los fondos destinados a ayudas al estudio alcanzarán los 2.578 millones, sumando la partida general, que ascenderá a 2.559 millones, y las nuevas becas para la movilidad entre campus españoles, llamadas Luisa de Medrano (una recuperación, con otro nombre, de las becas Séneca), cuya creación fue anunciada este lunes por Pedro Sánchez y estarán dotadas con 18,8 millones de euros más.

La subida respecto al año pasado es de 34 millones de euros, un 1,3% más. Pero si se compara con la cantidad que se destinaba cuando el PSOE llegó al Gobierno, en 2018, el aumento es de 1.179 millones de euros, lo que representa un aumento del 84%. El número de beneficiarios también se ha incrementado de forma significativa, pasando de unos 780.000 a un millón.

Las becas estatales, centralizadas en el Ministerio de Educación, abarcan los estudios postobligatorios: el Bachillerato, la Formación Profesional, la Universidad y las enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas. Y constituyen una pieza central en el mecanismo de compensación de las desigualdades de la educación pública.

En un sistema educativo altamente descentralizado como el español, las becas suponen uno de los principales instrumentos de política educativa de los que dispone el Gobierno. Y, junto a la reforma de la legislación educativa, uno de los terrenos donde más incidencia ha tenido el ministerio en los últimos años, junto a la financiación de nuevas plazas de Formación Profesional y del primer ciclo de Educación Infantil (0-3). Cerca de una cuarta parte del alumnado universitario, unos 300.000 de 1,3 millones estudiantes de grado, perciben ayudas al estudio, según un estudio del centro EsadeEcPol publicado en octubre.

Los expertos también consideran las becas una de las herramientas más importantes para reducir el abandono educativo temprano, la tasa de jóvenes de 20 a 24 años que tiene como mucho la ESO y no está estudiando. Después de haber experimentado una fuerte reducción en los últimos años, el porcentaje de abandono se sitúa ahora en el 12,8%, el mejor dato de la historia y, aún así, uno de los peores de la UE.

Uno de los desafíos a los que se enfrenta España, con el que lidian desde hace tiempo otros países de su entorno, es cómo continuar reduciendo el abandono a partir de cierto umbral, a medida que se va concentrando en los colectivos más vulnerables, que para lograr mejoras educativas requieren normalmente no solo intervenciones escolares, sino también de carácter social, como las becas.