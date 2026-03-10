El Camp Nou obtiene la licencia para albergar partidos con 62.000 espectadores

El permiso llega en vísperas de las elecciones a la presidencia el próximo domingo, cuando el Barça juega contra el Sevilla

El Ayuntamiento de Barcelona ha otorgado este martes al FC Barcelona la licencia de primera ocupación que corresponde a la fase 1c de las obras del Camp Nou, lo que supone que el estadio podrá tener un aforo de 62.000 personas, cuando hasta ahora era de 45.000. La licencia, que supone la apertura al público del gol norte, llega días antes de las elecciones a la presidencia previstas para el domingo, cuando se jugará un partido contra el Sevilla.

Con la concesión de la licencia, el club gana 17.000 espectadores (con la correspondiente gestión de la tramitación de abonos, porque todos serán socios) y logrará una imagen del campo más lleno, con el campo de juego rodeado de espectadores. El aforo de 62.000 espectadores rebasa la mitad del aforo total que tendrá el Camp Nou cuando terminen las obras (104.000 personas) y permitirá abrir la grada de animación del gol sur.

Los dos candidatos a la presidencia, Joan Laporta y Víctor Font, habían mostrado su interés en que la nueva licencia se concediera cuanto antes. Para ganar público y también para mejorar la participación en las elecciones.