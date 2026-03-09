Ayuso defiende las acciones de Trump “porque si nadie hiciera nada, seguiría habiendo presos en Venezuela o en los túneles de Hamás”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes en Nueva York, durante su visita oficial a EE UU, que “no queriendo la guerra, se puede tomar una posición a favor” para “no “desguazar con eslóganes vacíos e hipocresía lo que tanta gente ha construido a lo largo del tiempo”, en referencia a la relación entre España y EE UU, en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido las acciones de Donald Trump. En esa identificación, ha anunciado una celebración especial en Madrid del 250º aniversario de la independencia de EE UU, el próximo 4 de julio, en línea con la concesión de la medalla internacional de la comunidad “al pueblo de EE UU”, no al presidente Trump.

Sin nombrar explícitamente al republicano, Díaz Ayuso le ha alabado como artífice del hipotético comienzo del fin del régimen teocrático iraní, así como de otras intervenciones de Washington en el exterior. “Ojalá que este sea el comienzo de la liberación de tantas mujeres por todo el mundo”, ha dicho, en referencia concreta a las mujeres iraníes; “si nadie [por Trump] hiciera nada, hoy seguiría habiendo presos políticos, por ejemplo, en Venezuela, o seguiría mucha gente secuestrada en los túneles de Hamás”.

“Considero que nadie quiere guerras, no conozco a nadie que quiera una guerra. No nos gusta a nadie, nos duele a todos. Pero también imagino que la izquierda no estará con el régimen de los ayatolás o de los ataques permanentes a otros países, del enriquecimiento nuclear, de los 30.000 muertos en las calles del país o la persecución de la mujer”, ha dicho Ayuso durante un desayuno en Nueva York con inversores, organizado por la Cámara de Comercio España-EE UU.

Su viaje institucional a EE UU pretende subrayar “todo lo positivo que” une a España con el país norteamericano por los vínculos históricos que entretienen. “La relación viene de antes y perdurará”, dijo en respuesta a una pregunta sobre la crisis desatada por la respuesta de Trump a la negativa del Gobierno español a prestar la base de Morón. “Es fundamental seguir multiplicando las inversiones y los lazos con potencias como Estados Unidos”, ha añadido.

“El 64% de toda la inversión de EE UU en España fue para nuestra región”, ha agregado; “Madrid también es la región española que más invierte en Estados Unidos”, con casi 17.500 millones de euros desde 2019. Según la Comunidad de Madrid, EE UU es el principal país inversor en la región, con más de 28.300 millones de euros destinados desde 2019, sobre todo en el sector de las telecomunicaciones.

Durante su estancia en Nueva York, Ayuso tiene previstas reuniones con compañías, fondos de inversión y startups norteamericanas de la mano de la Cámara de Comercio bilateral. También con el director ejecutivo de la plataforma de pagos PayPal y la dirección de Apollo Global Management, que el año pasado se convirtió en socio mayoritario del club Atlético de Madrid. Este lunes por la tarde, recibirá un galardón del diario judío The Algemeiner “en reconocimiento por su compromiso con la libertad y el pueblo judío”, durante una gala de honor —el cubierto vale 1.800 dólares por persona— en la que también será homenajeado el presidente de Argentina, Javier Milei.

Con respecto a la celebración especial del 4 de julio, la presidenta madrileña ha dicho: “Porque sabemos la importancia que el 4 de julio tiene para un norteamericano, Madrid quiere recordarles a todos que están en su casa, y por eso lloramos, celebramos y disfrutamos juntos, en feliz mestizaje”, ha asegurado. Así, ha subrayado que al otro lado del Atlántico y, en concreto, en Madrid les esperan “con los brazos abiertos sembrando, invirtiendo tiempo y cariño para seguir creciendo juntos”.