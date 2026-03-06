Ayuso viaja a Nueva York en medio de las tensiones entre Trump y Sanchez

Isabel Díaz Ayuso viajará este fin de semana a Nueva York en medio de las tensiones entre Donald Trump y Pedro Sánchez por la cooperación española en la guerra contra Irán. La presidenta de Madrid, que en los últimos meses ha estrechado su relación con Estados Unidos, mantendrá reuniones con cerca de un centenar de empresarios de compañías punteras en un intento de atraer inversión a la capital de España, ha informado este viernes su Gobierno.

Ayuso se ha mostrado muy crítica con la decisión de Sánchez de no permitir el uso de las bases militares españolas para desarrollar operaciones militares en la ofensiva en Oriente Medio. Interpreta que de esta manera el Gobierno español se posiciona, en cierta forma, de parte del régimen teocrático de los ayatolás. Supone un apoyo implícito al magnate republicano, que ha llamado a España “perdedora” y que cree que debería apoyar la campaña contra Irán “sin cuestionarla”.

El presidente español ha encontrado un punto de cohesión con el electorado después de unos meses fatídicos en los que se le han acumulado casos de corrupción, acoso sexual en el PSOE y dos elecciones regionalas en las que sus candidatos han sido ampliamente derrotados por el PP. En un sondeo flash de 40dB que publica hoy EL PAÍS, el 68,2% de los encuestados rechaza el ataque en el que también participa Israel y el 52,3 considera acertada la decisión de no permitir al ejército de Estados Unidos el uso de sus bases. La izquierda ha sido la que ha apoyado mayoriamente la postura del presidenta, que ha desenterrado el eslogan de No a la guerra, pero Solo un 18,7% respalda la reacción del líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que no ha condenado el conflicto bélico y ha arremetido con dureza contra el Ejecutivo.

(Noticia en desarrollo).