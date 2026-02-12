La disputa entre Bad Bunny y Trump llega al corazón de Sol

De niño, Donald John Trump acompañaba a su padre a cobrar el alquiler de los inquilinos de sus edificios en el Bronx. Benito Antonio Martínez Ocasio cantaba en el coro de una iglesia católica en Puerto Rico. A los dos, la vida los ha llenado después de riqueza y fama, pero también los ha convertido en enemigos irreconciliables. El primero, como presidente de Estados Unidos, asistió estupefacto al espectáculo del segundo en el descanso de la Super Bowl. Pensó que Benito, Bad Bunny de nombre artístico, no vocaliza bien y que sus bailes son patéticos. Intuyó, además, que era una manera de provocarle, y no estaba muy equivocado. Desde ese instante, el mundo ha quedado partido entre Trump y Bad Bunny como las dos mitades exactas de una misma naranja.

Ese corte limpio ha llegado a Madrid. No habían pasado ni 24 horas del show cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció la medalla internacional de la región a Estados Unidos, en el 250 aniversiario de su independencia, por tratarse del “faro del mundo libre”. La presidenta se lo concede a una nación gobernada en este momento por una administración que persigue a los inmigrantes por las calles y amenaza la soberanía de otros países. En el entorno de Ayuso insisten en que se trata de una distinción a la historia de este país en su conjunto, no necesariamente al momento actual, pero a nadie se le escapa el guiño a la Casa Blanca.

El acercamiento de la presidenta al entorno de Trump -o al revés- resulta evidente. Ayuso ha sido una de las invitadas estelares a un evento latino de ultraderecha que se celebró el miércoles en Mar a Lago, la residencia privada de Trump. No pudo asistir en persona, pero envió un vídeo en el que deja claro su alineación con algunas de las políticas del magnate inmobiliario. Sorprendieron, sobre todo, sus palabras tan duras contra el Gobierno de México, al que igualó a las dictaduras de Nicaragua y Cuba. México ha sido blanco habitual de las críticas y hasta las burlas de Trump. De hecho, su primer promesa electoral, cuando presentó su candidatura a las primarias republicanas, en 2015, fue levantar un muro para frenar la llegada de mexicanos.

Astutos como son, Ayuso y sus asesores se guardan mucho de pronunciar el nombre de Trump. Ni en el mensaje enviado a Mar a Lago ni en la nota de prensa en la que se anuncia la concesión de la medalla se le nombra. En España, el presidente de Estados Unidos no genera consenso. Aunque la población ha sido muy crítica con el régimen chavista, el 61,5% de los españoles piensa que la intervención militar en Venezuela y la captura de Maduro “puso en peligro la paz mundial”, según el CIS. El 67%, de acuerdo a un informe elaborado por el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, rechaza las políticas de Trump. En Sol deben estar al tanto de estos sondeos.

A la oposición le ha caído muy mal el asunto de la medalla. Más Madrid, por ejemplo, ha pedido que se la den a Bad Bunny, que para muchos ha representado la defensa de los migrantes y la defensa de la identidad latina a ojos del mundo entero. Además, quiere que se retire a Estados Unidos del Festival de la Hispanidad, donde será país invitado este año. Las dos cosas las han presentado en iniciativas parlamentarias que, como siempre, nacen muertas porque el PP tiene mayoría en la Asamblea sin necesidad de apoyarse en otros partidos.

Las distinciones de Ayuso en la Casa de Correos, la sede del Gobierno de Madrid, suelen venir acompañadas de polémica. El ministro y también secretario general del PSM, Óscar López, ha dicho que Ayuso “avergüenza a Madrid” al distinguir en este momento a Estados Unidos. En los últimos meses han sido constantes las críticas de Trump a Pedro Sánchez y apenas han pasado unos días desde que el presidente del Gobierno español se enzarzara en público con Elon Musk, alguien clave a la hora de convertir al empresario en un fenómeno mundial. A López le enerva que sea precisamente ahora: “el año del ICE, de las amenazas a Dinamarca, del apoyo a Netanyahu y de las guerras comerciales...”.

Se ha preguntando, con ironía, si el siguiente en la lista será Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí al que el grueso de la comunidad internacional acusa de haber llevado a cabo una matanza en la franja de Gaza. Antes, la distinción la ha recibido gente con una clara afinidad ideológica con Ayuso o su principal asesor, Miguel Ángel Rodríguez. La recibió en su día el excéntrico Javier Milei, el economista ultraliberal que preside Argentina, o Daniel Noboa, el hijo de un magnate del banano que gobierna Ecuador. Incluso Juan Guaidó, el opositor venezolano. Ahora, la presidenta está a la espera de que alguien de la Casa Blanca venga a por ella. Lo recibirá con los brazos abiertos.