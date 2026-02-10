Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de querer acabar con la sanidad de Madrid con su ley contra la privatización

Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado muy contrariada por la ley con la que el Gobierno central quiere frenar la privatizar de la sanidad en España. “Ahora se celebra el Consejo de Ministros que tiene como absoluta obsesión la Comunidad de Madrid, amenazando, mintiendo e imponiendo. Quieren ahora acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid, llevándonos a la revolución, a que nada funcione en una región que no deja de crecer en habitantes y que tiene que afrontar un reto como el del envejecimiento”, ha dicho la presidenta este martes en un evento sobre drones que ha presidido.

Ese ley ha tomado impulso por la revelación de este periódico de que el CEO la empresa que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz le pedía a sus responsables que aumentasen la listas de espera para aumentar los beneficios. La exclusiva causó un escándalo de enormes proporciones de un país que tiene sus servicios públicos como bandera. El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado el anteproyecto de ley conocido como Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que pone coto a las pribatizaciones e impone un mayor control de los gastos de las compañías.

Sin embargo, la norma tiene muy difícil su aprobación en el Congreso. Ha de superar toda una tramitación parlamentaria en la que el Gobierno no cuenta con las mayores, e incluso la forma en la que está redactada hace que sea muy difícil que cumpla los plazos. La ley supondría un gran obstáculos para los presidentes de las regiones, que son los que tienen las competencias en materia de sanidad. Para que se les aprobase, tendrían que demostrar que no es posible llevar a cabo la prestación pública, que se garantice que es sostenible económicamente y que los centros sean sometidos a unos requisitos de calidad.

También incluye algo importante que perjudica directamente a la forma de gobernar de Ayuso: prohíbe la fórmula por la que una empresa construye la infraestructura a cambio de prestar el servicio sanitario. La presidenta se ha tomado la intención del Gobierno como un ataque directo: “No va a salir evidentemente, no a corto plazo, pero ya está el daño hecho, ya está el mensaje metido, azuzando el miedo y la revolución. Esta es una región de libertad, de colaboración público-privada, de excelencia. Pido respeto para la voluntad del pueblo de Madrid en las urnas, que es quien decide cómo quiere gestionar su sanidad su educación, sus universidades y sus empresas. El modelo de la Comunidad de Madrid elegido por los ciudadanos en las urnas es el de la libertad”.

Al mismo tiempo, el PP de Madrid ha echado mano de su mayoría en la Asamblea para impedir la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, el principal asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La oposición había pedido que declarara ante los diputados regionales por sus ataques a la prensa. El entorno de Rodríguez no ha querido hacer declaraciones y ha dicho que se limita a acatar lo que vote la Asamblea, en este caso que no tenga que dar explicaciones.

Más Madrid presentó a principios de mes una proposición de ley para exigir el cese de Rodríguez por las amenazas contra elDiario.es en el año 2024, cuando se conoció el fraude fiscal por el que fue procesado la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Aquel caso acabó con la condena, por primera vez en la historia, de un Fiscal General, culpable, según la justicia, de filtrar a la prensa datos de Amador. Sin embargo, cualquier iniciativa contra el PP en la Asamblea de Madrid nace muerta de origen, ya que los populares cuentan con mayoría absoluta y no necesitan de ningún otro grupo para aprobar o rechazar lo que considere.