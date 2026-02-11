Ayuso equipara al Gobierno de México con la dictadura cubana en Mar a Lago, la residencia de Trump

El rostro de Isabel Díaz Ayuso resulta cada vez más conocido en el universo MAGA, el movimiento extremista que llevó al magnate Donald Trump a la Casa Blanca. La presidenta de Madrid, tras convertirse en uno de los máximos referentes de la derecha en España, apunta ahora a Estados Unidos. Este martes -noche en Florida, madrugada del miércoles en España-, participó con un vídeo que fue emitido en un evento latino repleto de estrellas mediáticas de la ultraderecha celebrado en Mar a Lago, la residencia privada de Trump. Las entradas a la gala costaban entre 15.000 y 50.000 euros y servían para ver también a personalidades de peso a nivel mundial como María Corina Machado, la principal opositora en Venezuela. En un momento dado, Ayuso ha equiparado el Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum con la dictadura cubana.

Ayuso no tiene la misma opinión de Machado, que recientemente ganó el Premio Nobel de la Paz y trabaja en estos momentos para convencer a la Casa Blanca de que debe ser ella la que lidere el nuevo escenario político en su país tras la captura de Nicolás Maduro, en vez del chavismo. A ella le ha dedicado sus palabras más sentidas: “Es un honor coincidir este día con María Corina Machado, porque la libertad de Venezuela es la herida más importante que tenemos que curar, por los venezolanos que viven en Madrid, en Estados Unidos y en todo el mundo. Hablamos de un éxodo de más de 8 millones de personas al que el comunismo le ha arrebatado todo”.

La presidenta de Madrid se ha mostrado en contra de la regulación masiva de inmigrantes en España que acaba de aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez y ha hecho suyo el Gran Reemplazo, la teoría de que la mayoría blanca europea está siendo sustituida por personas de países islámicos que a la larga impondrán un Estado totalitario. Sin embargo, su visión de la migración latinoamericana es muy distinta y a menudo defiende que son españoles de pleno derecho. La comunidad latina, sobre todo la colombiana y la venezolana, tiene una visión muy positiva de Ayuso.

Después de respaldar a la dirigente en el evento llamado The Hispanic Prosperity Gala (La gala de la prosperidad hispana), Ayuso ha pedido un proceso de cambio también en otros países del entorno. Ha sido entonces cuando ha cargado con mucha dureza contra el Gobierno mexicano al ponerlo al nivel de dos gobiernos claramente autoritarios. “Que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México —como ha sucedido con Argentina— rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja; destruyendo familias, vidas muy jóvenes, creando sucios negocios que destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad".

Aunque ha omitido su nombre, la referencia a Javier Milei, el presidente argentino, ha sido explícita. Con él, la sintonía es total. Lo visitó en Buenos Aires el 8 de enero, seis meses después de que Milei estuviera en Madrid y la viera a ella y a empresarios españoles. La animadversión a Sánchez y el liberalismo económico -ultra en el caso del argentino- funciona de pegamento de esta amistad. Ayuso también guarda una muy buena relación con María Corina Machado, confirman sus asesores. De hecho, la invitó el 8 de marzo, el Día de la Mujer, a participar en un evento a través de una videollamada.

El mundo latino ejerce ahora mismo una gran influencia en la Casa Blanca. Lo hace a través del secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano. Rubio ha sido el artífice, junto a Machado, de que Trump finalmente interviniese militarmente Caracas y se llevase a Maduro a suelo norteamericano. Ahora, ha aumentado la presión para que el régimen cubano colapse del todo. Su poder es inmenso, un halcón republicano en toda regla.

Rubio representa la cuota latina de MAGA (Make America Great Again), diferentes facciones extremistas que cogieron fuerza durante la presidencia de Barack Obama, a la sombra. Ahí se encuentran conspiranoicos, dueños de las tecnológicas, supremacistas blancos, petroleros, anarcocapitalistas y otros muchos movimientos no necesariamente compatibles entre sí, pero unidos por Trump. Rubio y otras alas del movimiento se disputan el favor del empresario inmobiliario.

El evento en el que ha participado Ayuso ha contado con algunos de sus personajes clave. De acuerdo a los nombres que había anticipado en la organización, iban a estar presentes gente como Michael Flynn, el consejero de Seguridad Nacional de Trump durante un breve periodo de su primer mandato. También aparece como invitado de honor Roger Stone, asesor electoral del ahora presidente de Estados Unidos y antes de Richard Nixon y Ronald Reagan.

La presidenta no pudo ir a Palm Beach, donde se encuentra la mansión con campo de golf de Trump, que en este segundo mandato se ha convertido en una pequeña Casa Blanca cuando no está en Washington. Ayuso comparece en la Asamblea de Madrid este jueves. Sin embargo, puede que ni siquiera le haya hecho falta. Su nombre ya aparece con letras de oro en los eventos de la derecha que más fuerza tiene hoy en día a nivel mundial.