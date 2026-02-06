El PP de Madrid se lanza al ataque contra la denunciante del acoso del alcalde de Móstoles

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, comparece este viernes tras la denuncia de acoso de una exconcejal de Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista, un día después de defender la inocencia del edil y negar que se diera una situación de acoso sexual o laboral. La exconcejal prepara ya una denuncia contra el alcalde mostoleño y contra otros altos mandos del partido que dirige la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El número dos de Ayuso ha amenazado a la edil con una denuncia por grabar las reuniones que sostuvo con él y con Ana Millán, lo que ha llamado un intento de “fabricarse pruebas o coartadas” para el caso.

Serrano ha comenzado su comparecencia ante los medios cuestionando que la concejala haya esperado un año para denunciar los hechos judicialmente y que se haya decidido a dar a conocer su historia a través de la prensa. El secretario general del PP madrileño ha asegurado que no hay otra intención que la revancha política: “No se hizo [denunciar antes] porque no existió [el acoso] y por eso ahora se construye un caso con un medio de comunicación para tratar de darle presunción de veracidad a horas de unas elecciones autonómicas”.

Según Serrano, la palabra acoso no apareció en el caso hasta poco antes de la renuncia de la edil a su puesto y la entrega del acta de afiliada, cuando el abogado de esta envió un correo en el que así lo expresaba. “Ella siempre alegó conflicto laboral en todos los correos, al margen de las discrepancias en el plano personal y político en los correos y en la reunión”, señala. “Si ella realmente hubiera denunciado el acoso sexual, el partido no le hubiera ofrecido una reunión con el secretario general o la vicesecretaria, sino que se le hubiera derivado a los órganos internos que tiene las competencias para este tipo de asuntos”.

El secretario asegura que el partido trató a la concejala “con cordialidad” y que Ana Millán le demostró su “empatía” en todo momento. “Queda claro que hasta ese momento todo queda como una disputa laboral”, insiste. El número dos del partido se desmarca de cualquier actuación incorrecta y defiende a Ayuso, “que no ha tapado absolutamente nada”. “Cuando alguien afirma que estamos tapando algo, eso en sí es un delito, y quien lo haga, sea quien sea, valoraremos qué acciones tomamos al respecto. Lo que no permitiremos es que alguien acuse al Partido Popular de Madrid de tapar u ocultar delitos”, dice.

Ante los cuestionamientos sobre los intentos de Millán y de Serrano para que la edil no denunciara ni hiciera público el asunto, este ha dicho que los audios no han sido publicados al completo, y que la información es sesgada, sin abundar más en el tema. Explicó, además, que el Comité de Garantías del PP decidió archivar el caso porque la afectada no presentó “ninguna prueba” más allá de la denuncia y “no había manera de comprobar la veracidad” de los hechos.

Manuel Bautista, según la documentación de la denuncia al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP a la que ha tenido acceso EL PAÍS, fue acusado de acosar sexualmente a una de sus ediles y cuando ella le reiteró que no quería mantener ningún tipo de relación con él intentó apartarla de sus cargos y la fue relegando de sus labores en el Ayuntamiento de Móstoles poco a poco. La mujer presentó varios escritos al PP de Madrid, pero no encontró el apoyo del partido, que en todo momento la disuadió de acudir a la policía o al juzgado. “El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dijo Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, la persona a la que se le asignó el caso, según la documentación presentada. “Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada”.

La denunciante explica a EL PAÍS que en una reunión en 2024 en la sede del PP a la que acudió a relatar su caso, Alfonso Serrano resumió la situación así: “Manuel te ficha, hay una mezcla entre lo personal y lo profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia. ¿Estamos hablando de esto?”. “Estamos aquí para ayudarte, podemos hablar contigo. ¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución”. La exedil afirma que Serrano aseguró respetarla, pero que insistió en que una denuncia pública era contraproducente. “No es cuestión de tapar”, afirmó, “es que una denuncia pública o judicial te afectaría a ti”.