Los planes televisivos Samantha Vallejo-Nágera fuera de ‘MasterChef’: concursante en ‘DecoMasters’ y programa de estilo y vida

Este domingo, TVE sorprendía anunciando un importante cambio en la nueva edición de MasterChef: el trío de jueces que permanecía inamovible desde su estreno en abril de 2013 se rompe en 2026. La cocinera y empresaria Samantha Vallejo-Nágera no estará en la nueva edición del formato, la 14ª de su versión con cocineros aficionados desconocidos, que empieza a grabarse en breve. La sustituirá Marta Sanahuja, más conocida en internet como Delicious Martha. La influencer se unirá a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz para completar el trío que aconseja y valora las preparaciones de los aspirantes.

El comunicado de TVE explicaba que Vallejo-Nágera “tendrá nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y estilo de vida, además de seguir con sus negocios de hostelería”. Uno de esos proyectos la llevará en breve al otro lado de un concurso de La 1. Haciendo pareja con su hermano Colate Vallejo-Nágera, será una de las participantes del nuevo DecoMasters, espacio que también produce Shine Iberia, la compañía detrás de MasterChef.

TVE ya ha activado la promoción de DecoMasters para su estreno inminente en el horario de máxima audiencia de La 1. En el programa, presentado por la actriz Patricia Montero, competirán 10 parejas de famosos por demostrar sus habilidades con el interiorismo y la decoración, con los expertos Lorenzo Castillo y Marta Riopérez como jueces. Además de los hermanos Vallejo-Nágera, otros alicientes del programa están en parejas tan variopintas como la modelo Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia, Isa Pantoja y su marido Asraf Beno, las amigas María Zurita y Antonia Dell’Atte, los amigos Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, la madre e hija Lucía Bosé y Palito Domínguez, Raquel Meroño y Belén López, Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón, los Gemeliers y los influencers King Bru y Andy Andrea.

Samantha Vallejo-Nágera y Carlos Maldonado, en 'Navidades con Samantha', el programa que La 1 y RTVE Play emitió en diciembre.

Otro de los proyectos televisivos de Samantha Vallejo-Nágera fuera de MasterChef (aunque vinculado a su universo y con su misma productora) se ha emitido recientemente en TVE y fue Navidades con Samantha, un programa de cuatro entregas que se estrenó el pasado 20 de diciembre en RTVE Play. Su debut se vio también el 20 y 21 de diciembre a las 12.30 en La 1, pero sus bajos datos de audiencia (6,7% y 8,9%) hicieron que la cadena lo trasladara el siguiente fin de semana a una hora más temprana, a las 10.30 los sábados y las 9.30 los domingos, para que no afectara negativamente a las siguientes propuestas.

Según explicó la cadena, Navidades con Samantha era un programa de estilo de vida y cocina en el que la empresaria abría las puertas de su casa para compartir con los espectadores menús festivos e ideas de decoración. En él, la chef estuvo acompañada por otros nombres conocidos del universo MasterChef: los ganadores Gabriela Hinojosa, Carlos Maldonado, María Lo y Ángela Gimeno.