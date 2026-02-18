Salomón Jara saca a sus familiares del Gobierno y de Morena en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ha removido a 24 funcionarios de primer nivel en su Gobierno como respuesta a los resultados de la consulta de revocación de mandato celebrada en enero. La depuración incluye a familiares directos y de segunda línea que ocupaban cargos públicos en el Gabinete local, la dirigencia estatal de Morena y en el Tribunal Electoral estatal. Además, ha anunciado un replanteamiento de la Administración para atender los reclamos ciudadanos en materia de seguridad, salud y suministro de agua.

“He escuchado las voces de los reclamos”, ha dicho Jara en entrevista telefónica con EL PAÍS, un par de horas después de la conferencia de prensa en la que anunció los ajustes. En total, el gobernador ejecutó cambios en seis secretarías y 18 cargos del Gabinete ampliado. Se le preguntó si los cambios afectaban a sus familiares. Su respuesta fue: “Escuché e hice los cambios que eran necesarios, de tal manera que iniciamos una nueva etapa. Eso incluye primera y segunda línea (familiar) y no hay nadie ya en el Gabinete”.

Las secretarías en las que se operaron los cambios son: Infraestructura y Comunicaciones, Seguridad y Protección Ciudadana, Educación, Interculturalidad y Pueblos Indígenas, Secretaría de las Mujeres y, además, creó la nueva Secretaría del Agua. La salida más significativa del gabinete legal es la de Carlos Vichido Hernández, esposo de una sobrina del gobernador, quien desde diciembre de 2024 ocupaba la Secretaría de Infraestructura.

Salomón Jara tras la votaciones de revocación de mandato. Carolina Jiménez Mariscal (Cuartoscuro)

El anuncio de Salomón Jara estuvo precedido de las renuncias de dos de sus familiares en la dirigencia de Morena: su sobrino Emmanuel Navarro Jara, quien era presidente del Comité Ejecutivo Estatal, y su hijo Shabin Jara, que fungía como secretario de Organización. Y, en la misma lógica, hace unas horas se anunció la renuncia de Sara Mariana Jara Carrasco, la sobrina del gobernador que ocupaba la secretaría general del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Otro funcionario polémico que habría sido removido es Diego Navarro Jara, titular de la Coordinación de Inteligencia y Seguridad C5 de Oaxaca.

El peso de 357.000 votos

El pasado 25 de enero, Salomón Jara se convirtió en el primer gobernador en someterse a un revocatorio, siguiendo el ejemplo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que en 2022 promovió un ejercicio similar, que ganó con más del 90% de la votación. A Jara no le fue tan bien: de 935.000 votantes, 550.000 votaron por su permanencia (58.8%), pero más de 357.000 (38.1%) pidieron que se le revoque el mandato por pérdida de confianza. Los votos en contra fueron impulsados por la inconformidad de sectores urbanos, donde semanas antes de la consulta arreciaron las críticas por la cantidad de familiares de Salomón Jara colocados en la Administración estatal, el Congreso, organismos autónomos y en la dirigencia de Morena. Paradójicamente, uno de los principales críticos y promotores de la salida de Jara fue el Partido del Trabajo, que es aliado de Morena a nivel nacional, pero que en Oaxaca ha fracturado a la coalición gobernante.

Jornada de elección sobre la revocación del mandato, en Oaxaca. Carolina Jiménez Mariscal (Cuartoscuro)

El 38% que votó para que se vaya, principalmente en la capital Oaxaca de Juárez y su zona metropolitana, caló hondo en el gobernador, que desde el día siguiente anunció que tomaría en cuenta el mensaje de las urnas. En días posteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al gobernador por haber ganado la consulta, pero hizo una crítica clara al nepotismo, una práctica que ella ha tratado de combatir a nivel nacional a través de reformas constitucionales y legales.

Jara ha confirmado a EL PAÍS que habló recientemente con la presidenta vía telefónica, principalmente para tratar temas de salud y acordar una próxima visita presidencial a Oaxaca, pero también para comentar brevemente los resultados del revocatorio. El gobernador no precisó si Sheinbaum le pidió depurar a sus familiares de los cargos públicos que ocupaban en Oaxaca, pero lo cierto es que el anuncio del relanzamiento de su gobierno ocurrió después de esos contactos.

El gobernador ha explicado que, además de los cambios de funcionarios, aprovechará la segunda mitad de su mandato, una vez que ha sido confirmado en las urnas, para atender los reclamos en materia de seguridad (ha colocado a un almirante de la Marina, Félix Quiroz, como secretario de seguridad y protección ciudadana), suministro de agua potable (ha creado una secretaría especializada en ese rubro) y salud. Además, ha explicado que concentrará acciones en la capital del Estado y la zona metropolitana, de donde surgieron la mayor parte de los 357.000 votos que pidieron su revocación.

“Con esto terminamos la primera etapa, los primeros tres años y, como prometí, me sometí a la revocación de mandato. Afortunadamente, la mayoría volvió a confiar en nosotros y también hay voces que no coinciden, pero las escuchamos y las vamos a atender”, ha dicho el gobernador.