Salomón Jara: “A los que nos piden la revocación, los respeto”

Salomón Jara aparece sonriente en un enorme salón del Palacio de Gobierno de Oaxaca. Han pasado 20 horas desde el cierre de las casillas de la revocación de mandato y en algunas comunidades aún se siguen contando las actas. Jara dice estar “muy contento” por la consulta y no se permite el más mínimo titubeo ni señal de inquietud por el resultado, que para muchos fue un sorpresivo golpe para su gobierno y su partido.

Sentado frente a una pared de la que cuelgan 60 retratos de exgobernadores de Oaxaca, Jara explica sus propias conclusiones tras una jornada en la que 357.025 personas votaron para que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, un inesperado 38,1% de los votantes oaxaqueños que participaron en el inédito ejercicio. Jara admite que existe ese sector de inconformes con la cuarta transformación en Oaxaca, ofrece escucharlos y hacer ajustes para atender sus inquietudes y reclamos. Pero se refugia en la otra cara de la consulta: los 550.274 votos emitidos a favor de su permanencia.

Ataviado con una guayabera blanca con bordados en color guinda, pantalón y zapatos oscuros (el uniforme de los gobernadores del sureste mexicano), Jara hace cuentas para minimizar el impacto del voto que recibió en contra. Recuerda que, en 2022, cuando ganó la gubernatura, PRI, PAN y MC obtuvieron en total 380.000 votos, y que el PT, el partido aliado que se convirtió en su principal detractor durante este proceso, sumó otros 62.000. Y, ahora, la oposición a su permanencia fue de 357.000 sufragios, mientras que él mantuvo la base de votantes de Morena, de más de 550.000 en todo el estado de Oaxaca.

Mientras el gobernador habla en entrevista con EL PAÍS, el instituto electoral de Oaxaca confirma que en seis de 25 distritos del Estado se votó para revocarle el mandato: Ixtlán de Juárez, Santa Lucía del Camino, Villa de Etla, Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Santo Domingo Tehuantepec. La derrota es marcada en la capital, donde más de 36.000 personas votaron porque se vaya y solo 14.000 para que se quede.

Pregunta. ¿Le sorprendió el resultado?

Respuesta. Hay una participación inédita, histórica, que nunca se había dado en Oaxaca. Fue mayor que la del juicio a expresidentes, la Revocación de Mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la de la elección judicial. Fue un buen resultado para ser la primera vez. Nunca habíamos tenido esta consulta de revocatoria de mandato y tiene un significado enorme que hayan participado tantas personas. No estoy sorprendido. Al contrario, estoy muy agradecido por la participación de ciudadanos a favor y en contra. A los que nos piden la revocación, decirles que yo los respeto. Los voy a escuchar, estoy escuchando que hay una voz también diferente a la nuestra y esto me obliga a tener atención constante, permanente y a resolver los grandes problemas que tenemos. Debo decirte que PRI, PAN y MC, y el PT, obtuvieron más votos en las elecciones de 2022. Sorprendidos deben estar ellos, porque disminuyeron su votación.

P. Hay un mensaje de esos 350.000 que dijeron que se vaya por pérdida de confianza, ¿hará ajustes?

R. La oposición no participó como partido, pero sí participa, y a eso se suma el PT. Ese es un factor. Segundo, hay errores humanos en una administración, los hay, y yo voy a revisar en un acto de reflexión, de autocrítica interna, para mejorar y también escuchar la opinión de los propios servidores, de nuestros secretarios y evaluar cómo están trabajando. Y va a haber ajustes.

Salomón Jara en el Palacio de Gobierno de Oaxaca. Jorge Luis Plata

P. Un tema que se movió mucho en la semana previa fue el del nepotismo. A la gente le molesta ver sobrinos, hermanos, nueras... ¿usted piensa tomar medidas para que eso deje de ser un tema?

R. Ha habido una campaña muy sucia sobre ese tema. Una campaña que estuvo atacándonos permanentemente. Tengo hermanos que trabajan en política de hace más de 30 años. Tengo un hermano que fue dirigente estatal del PRD en el año 94 y sigue en política. Tengo otro hermano que trabajó en política constantemente. Son fundadores de Morena. Uno de ellos trabajó con el Partido Verde y ganaron la capital en Oaxaca y fue secretario de Gobierno. Y entonces, por ser mi hermano, ¿no tiene derecho a la política? Creo que es algo terrible. Mi hermano, al ver esto, renunció a la Secretaría de Gobierno del municipio y ya no trabaja como funcionario. Tengo una hija que fue invitada por la presidenta de la República, porque estuvo muy pegada cuando fue jefa de Gobierno y ella estuvo estudiando en México, y mi hija fue invitada para trabajar en Infonavit. Mi hijo está casado con una diputada que ya era diputada antes de que se casaran. Entonces, ha sido una campaña muy sucia, muy agresiva. Y considero que se han pasado, que ha habido insultos. Dicen que somos un gobierno corrupto y yo nada más quiero que me demuestren si tengo una Casa Blanca. Yo vivo en San Martín desde hace 30 años, una colonia popular que no es San Felipe, ni es la colonia Reforma. Ha habido de parte de nuestros adversarios una tremenda campaña.

P. ¿Y eso es lo que pegó para que se diera casi un 40% de rechazo?

R. Pegó una parte. Pero siempre vamos a tener un adversario, lo que es un 30%, siempre. Considerar que voy a cambiar a un priista, un panista o a alguien del PRD, nunca los voy a cambiar, y no tengo esa pretensión. Yo pretendo mejor trabajar con las comunidades. Y me satisface muchísimo estar en los 570 municipios atendiendo, apoyando. Ningún gobernador en la historia había visitado los 570 municipios. Yo llego aquí a las 5 de la mañana y me voy hasta las 12 de la noche. Y así seguiré.

P. ¿Y qué pasó con el PT? ¿Cómo entender la fractura con Morena?

R. El señor Benjamín Robles [dirigente estatal del PT] ha traicionado siempre a nuestro movimiento: cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue candidato en el 2012 y cuando estábamos por la defensa del petróleo, cuando estábamos por la conformación de Morena, él siempre se opuso y estuvo en contra. Él tiene origen en el PRI y no se le ha quitado eso. Y prueba de ello es que no hay una sola fotografía donde esté con Andrés Manuel López Obrador. Él venía de Michoacán y se le conocía como Cara Sucia, porque hacía los trabajos sucios del gobierno del PRI en aquel entonces. El presidente Andrés Manuel nunca lo quiso por la traición en 2016, cuando yo fui candidato a la gubernatura y él hizo alianza con José Murat para que llegara su hijo. No es un tema personal, es un tema de posición política.

P. ¿Cómo lesiona esto a la coalición Juntos Hacemos Historia a nivel nacional, cuando se están dando diferencias también por la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum?

R. No, pues ellos tienen que definir qué les conviene, si caminar con la derecha, si seguir traicionando al pueblo. Ellos tienen que definir, cada quien tiene que atender sus problemas y pagar las consecuencias políticas.

P. Se acusa de acarreo desde su Gobierno, de que se repartieron regalos, hubo viejas prácticas de cooptación, compra del voto, principalmente en algunas comunidades rurales. ¿Qué dice frente a esos señalamientos?

R. Que el león cree que todos son de su condición. Nosotros no repartimos. Nosotros no damos dádivas, no compramos votos, no compramos conciencias. Nosotros somos auténticos luchadores sociales. A mí me tocó luchar desde hace 35 años en contra del autoritarismo político del PRI. Un filósofo colombiano dice que el que compra votos para llegar al poder roba para pagar. Nosotros no podemos hacer eso. Nunca lo hemos hecho, que nos lo demuestren.

P. ¿Qué lecciones deja Oaxaca respecto a una posible reforma electoral?

R. El PT, el PRI y el PAN nos cuestionaban, decían que esta elección era una farsa, que este proceso de consulta ciudadana era una mentira y era demagogia. Y ¿qué pasó? Que fue un proceso, aparte de inédito, histórico y ejemplar. Y además con una lectura adicional de que sí es posible la democracia directa. Y que esto que practicamos en nuestros pueblos y comunidades se puede llevar a cabo a nivel nacional. Demostramos todo lo contrario de lo que decían y qué bueno que participaron. Es bueno siempre en la democracia, porque hay que escuchar las voces de todos y escuchar las opiniones de todos. En una dictadura eso no se permite. Entonces, para la reforma político-electoral de la presidenta, que yo apoyo, que estoy totalmente de acuerdo y mira cómo el PT no, pienso que ésta puede ser una demostración de que una democracia directa es factible para el país.

P. ¿Ha hablado con la presidenta sobre este ejercicio?

R. No, no he hablado con ella. A la medianoche hablé con la secretaria de Gobernación y le di a conocer los resultados. Está muy contenta y muy satisfecha por haber tenido este ejercicio democrático.