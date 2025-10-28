Quentin Tarantino regresa a la actuación con un papel en ‘Only What We Carry’, de Jamie Adams

Quentin Tarantino regresará a la actuación con un papel protagonista en la película Only What We Carry, dirigida por Jamie Adams (It’s Christmas!). En el filme comparte elenco con Simon Pegg y Charlotte Gainsbourg, según ha adelantado el medio especializado Deadline. El director de Kill Bill vuelve a la interpretación después de 29 años cuando también protagonizo Abierto hasta el amanecer, dirigida por Robert Rodríguez y escrita por el propio Tarantino.

La película de Adams está ambientada en la costa de Normandía. “Es una reflexión sobre el amor, la pérdida y la valentía que se necesita para seguir adelante”, resume Deadline la historia de una estudiante que regresa a su casa en Francia.

Además de Pegg y Gainsbourg, en el filme también participan el actor francés Liam Hellmann, la cantante estadounidense Lizzy McAlpine y Sofia Boutella. “Pegg interpreta a Julian Johns, un instructor otrora formidable cuya exalumna Charlotte Levant (Boutella) regresa a casa para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Junto a ellos están John Percy (Tarantino), un viejo amigo de Julian cuya repentina llegada despierta verdades enterradas durante mucho tiempo”, resume la publicación.

Aunque es más reconocido como director y guionista Tarantino, el ganador de la Palma de Oro de Cannes y de dos premios Oscar por los guiones de Pulp Fiction y Django desencadenado, ha tenido roles pequeños o cameos en varias de sus propias películas. Su último largo, Érase una vez en... Hollywood, es una mirada nostálgica al Hollywood de 1969, un tiempo en el que la industria del cine se encontraba en plena transformación, con el asesinato de la actriz Sharon Tate por miembros de la secta liderada por Charles Manson como trasfondo. Su filmografía es corta, tan solo nueve películas (las dos partes de Kill Bill, él las considera como un único filme).