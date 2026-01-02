La ‘rave’ del pantano del Cenajo de Albacete amenaza con durar hasta el día de Reyes

Como en los últimos años, la BigFucking Party ha comenzado en una zona apartada del España y amenaza con durar hasta el día de Reyes. Los intentos de la Guardia Civil no han conseguido impedir que los participantes en esta fiesta ilegal se instalaran en algún punto del país; y estos se han asentado finalmente en las inmediaciones del pantano del Cenajo, en Albacete, entre los municipios de Férez y Hellín. Unos 300 agentes del instituto armado vigilan ahora la rave, que hasta el momento transcurre sin incidentes.

El primer día de esta macrofiesta de música electrónica —que ha reunido a más de 1.000 vehículos, caravanas y furgonetas— transcurrió con normalidad, según fuentes de la Guardia Civil. En la zona se han desplegado agentes de la Comandancia de Albacete y desplazados de otras provincias, como Madrid, Murcia, Valencia o Sevilla.

La zona está cerrada para impedir que accedan más personas y vehículos, al tiempo que se garantiza la seguridad en las vías de comunicación próximas. La carretera AB-408 está cortada desde el kilómetro 0 hasta el 12,2, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los primeros movimientos de esta rave se detectaron en la noche del pasado martes, cuando comenzaron a llegar a Tobarra (Albacete) un gran número de vehículos, muchos de ellos caravanas y furgonetas, procedentes de otros países, como Francia y Dinamarca, con la intención de instalarse en el pantano del Cenajo.

En un primer momento, la Guardia Civil consiguió disolverlos en la madruga del martes al miércoles y los asistentes a la fiesta intentaron trasladarse a la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra, aunque finalmente volvieron al pantano del Cenajo, donde consiguieron comenzar la fiesta a última hora del miércoles 31 de diciembre.

A comienzos de 2025 esta macrofiesta, que no cuenta con ningún tipo de permiso ni autorización, se celebró en las proximidades del aeropuerto de Ciudad Real, que congregó durante seis días a miles de personas en furgonetas y autocaravanas. En los años anteriores, los destinos escogidos fueron Fuente Álamo, en la Región de Murcia, y La Peza, en Granada.

Este tipo de encuentros suelen ser convocados de forma privada, a través de plataformas de mensajería y redes sociales como WhatsApp, Telegram o grupos de Facebook como Teknival. Llevan aparejados la instalación de equipos de sonido, escenarios, tiendas y puestos de comida rápida. A pesar de ello, año tras año, no se consigue identificar a los organizadores que regresan con su fiesta cuando se acerca la Nochevieja.