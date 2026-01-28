Chrissy Teigen celebra 52 días sobria tras una recaída: “Mi primer problema fue asociar el alcohol a una recompensa”

La modelo, actriz y presentadora Chrissy Teigen (Utah, 40 años) se caracteriza por ser muy transparente y compartir sin tapujos cada capítulo de su vida en las redes sociales. Así lo hizo en 2020 cuando compartió con unas duras imágenes el aborto natural que sufrió a los cinco meses de embarazo. Y así lo ha hecho en más de una ocasión para hablar de sus problemas con la bebida. Ahora, la esposa del cantante John Legend —se casaron en septiembre de 2013— se ha sincerado con sus más de 40 millones de seguidores en Instagram sobre su nueva recaída con el alcohol, que desde 2020 está intentando dejar atrás. “Después de estar sobria por poco más de un año, volví a beber. Me prometí que sería de forma consciente. Quería poder tomar una copa de vino en una cita con mi esposo. Poder brindar en los cumpleaños”, comienza una publicación en la que habla de su recaída pero también celebra que lleva 52 días de sobriedad.

“¡Qué suerte tengo de tener la vida que tengo! ¡Quiero disfrutarla! Y creo que ese fue mi primer problema. Asociar el alcohol a una recompensa o a una especie de premio en la vida. Pronto se convirtió en el tipo de bebida con el que estoy tan familiarizada. Los momentos tranquilos en casa eran para el vino. El tiempo pasaba de las 6 de la tarde a las 5, a las 4, a ¡vaya!, es hora de comer, ¿por qué no? Cuando eran las 11 de la mañana pensaba: ‘Oh, mierda, aquí vamos otra vez”. Y añade: “Y lo sé. Soy una madre hecha y derecha. No estamos hablando del tipo de beber en el que arrastras las palabras al hablar y te saltas un escalón en las escaleras. Era algo silencioso y constante. Y, joder, me sentía fatal. Echaba de menos agarrar las llaves del coche y salir corriendo a comprar algo a última hora. Pero todavía no era lo bastante desastroso como para parar”.

La actriz, que comparte cuatro hijos con el autor de éxitos como All of Me y ganador de un Oscar en 2015 por la canción Glory (Luna, de 9 años; Miles, de 7; Esti, de tres; y Wren, de dos año, nacido de un vientre de alquiler), anunció su decisión de dejar el alcohol por primera vez en 2021 y desde entonces ha recaído en varias ocasiones. “Creo que la mayor diferencia entre ahora y la primera vez [que dejó el alcohol] es que ya no hay nada de show alrededor. La primera vez que me planté, fue emocionante. Ese impulso inicial era divertido y me mantuvo en el buen camino. La segunda vez… no sé. No sé si la gente a tu alrededor pierde un poco la fe, o si la pierdes tú misma, o si es una mezcla de ambas cosas. O quizá nadie quiere ilusionarse demasiado. Como cuando vuelves con un ex del que hablaste pestes a tus amigos: regresan y todo el mundo deja de hacer caso porque, ¿quién sabe qué va a pasar después?”, reflexiona en su nueva publicación.

Chrissy Teigen termina el mensaje con palabras de agradecimiento para sus seguidores y los invita a escuchar el episodio de su podcast Self Concious, en donde aborda el tema junto a su amigo y la estrella del reality Summer House, Carl Radke. A él también le da las gracias en su discurso por ayudarla en su nuevo camino hacia la sobriedad: “Estoy agradecida con Carl Radke. Por su honestidad y su apertura al contar su propio camino hacia la sobriedad. La misma semana en la que hablé con Carl, volví a dejar de beber. Estaba en conversaciones para Star Search [un reality de talentos] y sabía que, si me daban la oportunidad increíble de participar en el programa, no había manera de que lo hiciera con alcohol en mi camerino", se sincera en la publicación. “Llevo 52 días sobria de nuevo y no quiero volver atrás. Resulta que, sin él, todavía puedo ser graciosa. Todavía puedo estar nerviosa. Ansiosa. Y puedo superarlo todo sin él”.