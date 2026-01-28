Álvaro Morata y Alice Campello inician los trámites de divorcio

Este miércoles las revistas del corazón tienen como protagonistas al futbolista español Álvaro Morata (33 años) y la influencer italiana Alice Campello (30 años). Tras meses de rumores, se confirma que su historia de amor ha llegado a su fin. Tras nueve años de matrimonio, con una separación temporal incluida, han puesto punto final a la segunda oportunidad que le dieron a su relación a principios de 2025, después de cinco meses de esa primera ruptura. Los trámites de divorcio están ya en marcha, según lo ha asegurado el propio Morata al periodista Javier de Hoyos: “Hay ruptura, pero Álvaro me recalca que Alice es la mujer de su vida. Van a seguir siendo una familia y van a luchar por ella, pero desgraciadamente esta segunda oportunidad no ha salido adelante”, declaró el pasado sábado en el programa D Corazón, en TVE. El futbolista del Como 1907 de la Serie A de Italia se ha pronunciado solo para dejar claro en “no hay terceras personas” y asegurar que ha sido una decisión meditada y tomada desde la calma.

Los rumores de la ruptura comenzaron a finales de noviembre de 2025 y las sospechas crecieron en las pasadas Navidades, cuando, según se veía en sus redes sociales, pasaron estas fechas por separado. Hace unas semanas, la revista Hola! publicaba unas imágenes en las que el deportista abandonaba el hogar familiar para mudarse a una nueva casa, aunque muy cerca de la de Campello y sus hijos en Milán. Morata y Campello celebraron su boda en junio de 2017 y comparten cuatro hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo, de 7 años; Edoardo, de 5 años; y Bella, de 3 años. Aún no hay noticias de cómo se dividirán su custodia.

La influencer italiana solo ha roto el silencio en redes para desmentir el rumor de que había una infidelidad con una amiga de la familia: “Elena [Sirigu, una italiana experta en gestión de empresas deportivas] es una amiga de la familia a la que conozco desde hace años y puedo afirmar con absoluta certeza que no es una persona así ni ha hecho nunca nada de lo que se le atribuye. Si me expongo públicamente es porque estoy profundamente convencida de ello. Me llamó llorando por todo lo que le han echado encima, y no se merece que la tachen de rompe familias”, expresó.

En agosto de 2024 la pareja anunció su primera ruptura: “Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos”, relataba el futbolista en su perfil de Instagram, en el que acumula 22,3 millones de seguidores. Una separación que tomó por sorpresa a muchos porque se les había visto muy felices y cariñosos en eventos como la Eurocopa y en sus redes sociales. Esta vez ninguno ha colgado por el momento un anuncio de la separación en sus redes.

Alice Campello y Álvaro Morata, tras la victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa, en julio de 2024. Jürgen Fromme (Firo Sportphoto/ Getty Images)

Campello contó en una exclusiva con la revista Hola!, en marzo de 2025, los motivos de esa primera ruptura: “Lo que nos pasó fue un tema de no estar bien con nosotros mismos. Yo no estaba bien. Yo venía del embarazo de Bella, que cuando di a luz lo pasé muy mal y llevaba muchos meses muy mal y no me había recuperado ni física ni mentalmente. Álvaro igual, por otros motivos personales, y los dos no supimos salir”. Y añadía: “También somos muy pequeños todavía, hemos vivido muchas cosas y es normal también que a veces tengamos todavía inmadurez en algunos aspectos. Cuando una persona no está bien, a veces no sabe gestionar las cosas de la mejor forma”.

Cinco meses después de la ruptura anunciaban, también en una publicación en Instagram, una segunda oportunidad. Aunque no se han pronunciado sobre su divorcio, ella sigue activa compartiendo con sus 3,6 millones de seguidores, fotos y vídeos de su estilo de vida. Morata también ha colgado un par de fotos de sus partidos de fútbol.