Sydney Sweeney, envuelta en una polémica y un posible problema legal por colgar sujetadores del cartel de Hollywood

Nuevo año y nueva polémica para la actriz Sydney Sweeney. La protagonista de la serie Euphoria y más recientemente de la exitosa película La asistenta se ha visto envuelta en un auténtico lío de imagen, que puede pasar a ser un problema legal, por la promoción de su nuevo proyecto, una marca de lencería. Porque para ello la intérprete, de 28 años, ha utilizado todo un símbolo de la ciudad de Los Ángeles: el famoso cartel de Hollywood. Y aunque el resultado ha sido viral, parece que no ha sido del todo legal.

Sweeney, uno de los rostros más populares de la industria del cine en los últimos años, subió hace unas cuantas noches hasta el letrero situado en las montañas de Hollywood acompañada de parte de un equipo de filmación. En el vídeo de la excursión nocturna, que ha sido obtenido de manera exclusiva por el portal TMZ, se ve a la actriz, vestida con una sudadera oscura con capucha, y a un hombre de su equipo (con gorra y la cara cubierta por una pañoleta) llegar hasta el famoso cartel y colgar de él varios sujetadores. Serían parte de la futura línea de ropa interior de la actriz, aun por lanzar, y en la que según varios medios han invertido Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sanchez, lo que haría entender por qué la actriz acudió a su boda en Venecia el pasado verano.

Pero la actriz no solo alcanza y toca el famoso cartel. En las imágenes se observa a Sweeney pasar entre las letras del mismo e incluso trepar por sus andamios, para colocar los sostenes en él. Acompañada de varias personas que no se ven, la actriz y su tropa unen todas las prendas en una larga tira de ropa y la cuelgan de las letras de metal, entre risas ahogadas. Algo que necesitaría una autorización muy específica y complicada y que, en principio, la actriz, no tendría.

El cartel de Hollywood, con sus nueve letras gobernando sobre las colinas, es un elemento muy protegido y cuidado de la ciudad, cuya gestión maneja la Cámara de Comercio de Hollywood, la misma que entrega y cuida de las más de 3.800 estrellas del Paseo de la Fama. Tanto que ni siquiera se ilumina por las noches, para evitar precisamente las subidas ilegales y ahuyentar aglomeraciones y a los posibles turistas que quieran acudir a ese barrio a fotografiarse con él. Durante el día, se pueden realizar diversas rutas para acceder a él, pero técnicamente está prohibido tocarlo; además, no está situado en una zona de fácil acceso, sino en una colina en cuesta que puede resultar peligrosa.

El vídeo de Sweeney, grabado con silencio y secretismo y obtenido por TMZ, evidencia que la actividad no era precisamente pública. Y así lo destaca la propia Cámara de Comercio en un comunicado enviado a los medios el lunes, tras conocerse el metraje. “La producción en la que participaron Sydney Sweeney y el letrero de Hollywood no fue autorizada por la Cámara de Comercio de Hollywood. No tuvimos conocimiento previo de ella”, asegura el presidente y director ejecutivo de la misma, Steve Nissen. “La Cámara de Comercio de Hollywood es propietaria de los derechos de propiedad intelectual de la imagen del letrero de Hollywood, por lo que cualquier persona que desee utilizar o acceder al mismo con fines comerciales debe obtener una licencia o permiso de la Cámara de Hollywood para hacerlo”, detallan.

“La Cámara de Comercio de Hollywood no concedió ninguna licencia ni permiso de ningún tipo para la producción en la que participó Sydney Sweeney, ni nadie solicitó una licencia o permiso a la Cámara para dicha producción”, afirma la nota de Nissen. Eso podría suponer que la actriz y su empresa lleguen a enfrentar una denuncia sobre ese asunto. EL PAÍS ha preguntado a la Cámara de Comercio si presentará cargos legales contra la actriz, sin recibir respuesta por el momento. Según han comentado en diversos medios, todavía están en proceso de investigación sobre cómo se produjo la grabación y qué autoridad, si es que alguna lo hizo, le dio acceso a Sweeney al cartel.

La cuestión es que, según la versión del tabloide, la joven habría obtenido un permiso por parte del organismo que se encarga de los rodajes de cine y televisión en la ciudad, llamado FilmLA, que promueve la imagen de la ciudad como plató global. Sin embargo, en ningún caso FilmLA habría podido autorizar al equipo a tocar y hasta a trepar al protegidísimo cartel, sino únicamente a grabarlo, puesto que esa no es su competencia.

Tras el rodaje, el equipo retiró los sujetadores, aunque media docenas de ellos quedaron diseminados por la zona. Esa definitiva pista vincula al equipo con el hecho, lo que les puede acarrear un problema legal, con una denuncia por intrusión legal sin permiso o daños a un elemento de patrimonio histórico, que lleva observando la ciudad desde hace 103 años.