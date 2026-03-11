Borja Iglesias, protagonista de ‘L’Equipe’, que le define como “un ovni del fútbol con las uñas pintadas”

L’Equipe no ha podido resistirse a Borja Iglesias. El medio frances, un referente en el mundo futbolístico, ha publicado un artículo sobre el jugador del Celta de Vigo con el siguiente titular: “Sería más feliz siendo ‘maricón’ que siendo quienes me insultan”: Borja Iglesias, el delantero de todas las luchas. La historia sobre el jugador español se centra en el amor que recibió en su estadio por parte de los seguidores del club gallego tras haber recibido, una vez más, insultos homófobos en Sevilla. “Hombres y mujeres por igual, fueron al estadio con las uñas pintadas para que uno de sus jugadores pudiera seguir pintándose las suyas”, cuenta el periodista Imanol Corcostegui en una información publicada este martes. “A ver si te mueres, maricón de mierda”. “Sinvergüenza, vete a tu casa. ¡Píntate las uñas, maricón!”, fueron algunos de los insultos homófobos que soportó el jugador compostelano por parte de algunos aficionados sevillistas.

Directamente, el diario L’Équipe dice que Borja Iglesias es, “junto con el icono Iago Aspas”, uno de los favoritos del público, y que tras haber deambulado por La Liga y por el Bayer Leverkusen, regresó al club de la región en la que nació. “Con sus amigos y excompañeros del Betis, Héctor Bellerín y Aitor Ruibal, el delantero del Celta de uñas pintadas, de 33 años, es en España la gran figura futbolística de la lucha contra la homofobia. Y del compromiso en general”, rematan sobre El Panda, que recibió a la publicación deportiva en su casa de Santiago de Compostela.

Campaña en apoyo a Borja Iglesias, tras los insultos recibidos por llevar las uñas pintadas. ÓSCAR CORRAL

Iglesias cuenta en esta conversación que empezó a pintarse las uñas durante el confinamiento, en la pandemia, con su exnovia, pero que no estaba listo para mostrarlo: “Tenía miedo de lo que la gente pudiera decir”. Y destaca que el asesinato de George Floyd le animó a pintárselas de negro y así dar visibilidad a la causa y combatir el racismo. “No lo hago siempre, depende de mis ganas, a veces me pongo colores o dibujos”, agrega.

Sobre cómo le han afectado los insultos homófobos en los estadios que ha visitado, Iglesias siente que las primeras veces le afectaba y se lo tomaba como algo personal. Pero que con el tiempo, eso cambió: “Que me llamen ‘maricón’, no lo considero un insulto. Cuando un tipo suelta eso, me digo que sería mucho más feliz siendo ‘maricón’ que siendo como él”. En este sentido, lo que le preocupa es como le pueda afectar a los homosexuales y que este sea un motivo por el que no quieran mostrarse como son: “No poder mostrarse tal como uno es y amar a quien uno quiere es inaceptable”.

En la entrevista, el gallego pone como ejemplo a futbolistas como David Beckham o Guti, que dice, han propuesto estilos y un modelo de masculinidad diferentes. “Cambiaron la imagen del fútbol y nos ayudaron a ser más libres. Pero aún queda mucho trabajo por hacer”, destaca. Y sobre la hostilidad hacia los futbolistas homosexuales y a los pocos que se atreven a contarlo, Iglesias se muestra triste: “Deben tener la sensación de que si hablaran de ello, perderían todo lo que han ganado. Espero que logremos crear un entorno lo suficientemente sano para que cada uno pueda hacer lo que le guste sin que nadie juzgue su trabajo por ello”. Y confiesa que en veinte años de carrera, ningún compañero de equpo le ha contado nada sobre este tema, algo, que le ha hecho reflexionar mucho.