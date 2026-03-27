El capital no duerme: estos son los sectores y las regiones donde va el dinero

El gobernador del fondo soberano de Arabia, PIF, Yasir O. Al-Rumayyan, que también preside la petrolera estatal Aramco; y el FII Institute en una de las mesas del foro en Miami.

El fondo soberano saudí (PIF), que reúne en Miami a otros fondos del golfo Pérsico, inversores estadounidenses y latinoamericanos, cree que es un momento idóneo para nuevos negocios como la IA o las criptos

Miami, la nueva capital financiera de Estados Unidos, acoge estos días el Davos del Desierto, el grandilocuente nombre con el que se conoce el foro de inversores y empresarios internacionales que patrocina el Gobierno de Arabia Saudí a través de Public Investment Fund (PIF), el fondo soberano que se nutre de los beneficios del petróleo. Cerca de 2.000 empresarios saudíes, de otros países del golfo, latinoamericanos y, sobre todo, estadounidenses (seis de cada diez) recorren los salones del lujoso hotel Faena, situado en Palm Beach, a solo unos metros de una de las playas más famosas del mundo.

Se relacionan entre ellos, hacen contactos, negocios y, sobre todo, aprenden dónde invertir, dónde están las nuevas oportunidades para los que tienen el poder de decidir dónde va el dinero. También hacen cola para llenar un plato de arroz con verduras o pedir un café. Los grandes encuentros enfrentan a las grandes fortunas con situaciones cotidianas. Todos hablan de inteligencia artificial, tokens, Miami y Latinoamérica. Son los términos más repetidos en esta edición, la décima del foro, organizado por el Instituto Future Investment Initiative (FII), la plataforma creada por los saudíes para acercar las ideas a las inversiones, una estrategia para definir dónde invertir.

El fondo soberano saudí tiene unos activos valorados en 1,15 billones de dólares, el quinto mayor del mundo por detrás del fondo de pensiones noruego, que también se nutre del petróleo, dos vehículos financieros de China, y el fondo soberano de Emiratos Árabes.

“Somos inversores a largo plazo y pacientes. Medimos nuestros retornos con precisión. No buscamos ganancias rápidas, sino valor a lo largo de décadas”, señala Yasir O. Al-Rumayyan, el hombre que dirige las riendas de PIF. Al-Rumayyan también es casualmente presidente de Aramco, la mayor petrolera del planeta, que el año pasado registró unas ganancias de 93.500 millones de dólares. Las cifras en este entorno son abrumadoras.

La IA ya es tangible

Richard Attias, presidente de FII Institute, explica dónde está el foco de los inversores este año: “Estamos viendo grandes debates sobre las nuevas tendencias. La gente habla de criptomonedas, siguen hablando de la IA (inteligencia artificial), pero de una forma mucho más concreta”, señala en uno de los frondosos jardines del hotel donde se celebra la convención, junto al esqueleto de un Mamut pintado de color dorado, un tono que gusta por aquí.

“Como novedad este año sucede que, si bien el año pasado hablábamos de la IA, no la entendíamos muy bien. Ahora sabemos dónde invertir. Y qué está ocurriendo con la IA, los centros de datos y algunas aplicaciones muy específicas. Ya sabemos a qué se destina realmente el dinero dedicado a la IA, ya empezamos a tener un resultado tangible”, remata Attias, que actúa como maestro de ceremonias del congreso.

“Es un momento increíble”, sostiene Fei-Fei Li, profesora de la Universidad de Stanford y confundadora de WorldLab. “Esta tecnología es absolutamente civilizatoria. Por supuesto, la humanidad ha visto la tecnología civilizatoria, pero este es un momento de gran convergencia de múltiples tecnologías, desde la informática hasta la energía, Internet y las redes sociales, y también se acerca el momento de la IA”.

Li explica que “la próxima ola consistirá en la convergencia entre el mundo virtual y el físico a través de la modelización de la IA más allá del lenguaje. En lugar de pedir a la computadora que genere palabras, como hace la IA hoy en día, las computadoras ahora pueden generar espacios y objetos y entender cómo interactuar dentro de estos espacios”, dice. Será un sistema que revolucionará los juegos, la educación o el diseño, continúa la experta.

Tokenización de activos

El ambiente en el foro de Miami es exclusivo. Los asistentes reclaman confidencialidad para hablar con los medios. Algunos cuentan cómo algunos de los emprendedores más jóvenes que estuvieron presentes el año pasado —es la cuarta ocasión seguida en que Miami aloja el foro de primavera— son ahora millonarios por sus inversiones en criptomonedas y activos tokenizados. Estos productos consisten básicamente en convertir derechos de propiedad de un activo físico (como un edificio o una obra de arte) en tokens digitales en una cadena de bloques o blockchain. Los activos tokenizados alcanzaron una capitalización de 27.300 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento del 245% respecto al mismo período del año anterior, según Greyscale, una de las principales plataformas de gestión de este tipo de activos.

La FII ha presentado el informe Activos digitales y finanzas tokenizadas, que analiza cómo los mercados están evolucionando a una nueva infraestructura financiera. Entre sus conclusiones destaca que ya hay más de 8.000 millones de dólares en fondos tokenizados del Tesoro estadounidense. Otras proyecciones sugieren que este tipo de activos podrían alcanzar los 30 billones de dólares en 2030.

Los hijos de Donald Trump, Eric y Donald Jr., tienen una empresa que se dedica a tokenizar propiedades inmobiliarias y con la que están haciendo una fortuna. También porque tienen al alcance de la mano el dinero de los inversores gracias a las influencias familiares.

“Billones de dólares se están desplazando desde las estrategias pasivas hacia los mercados privados, los activos alternativos, los activos tokenizados y los corredores comerciales de reciente apertura”, destaca la organización de FII. El capital fluye con fuerza a través de fronteras, industrias y tecnologías, sostiene la plataforma sustentada por el Gobierno saudí, que también la emplea como lavado de imagen tras las acusaciones sobre vulneraciones de derechos humanos en el reino saudí.

Más de 65 billones en manos de los fondos

Los inversores recuerdan que el crecimiento mundial se ha ralentizado desde la pandemia. Los mayores riesgos geopolíticos, como la guerra de Irán, provocan que las tasas de interés y los costes de endeudamiento vayan a estar más elevados durante un periodo prolongado, al tiempo que las fracturas geopolíticas se agudizan y se reconfiguran nuevos bloques y “espacios donde el dinero puede generar rentabilidad”. Algunos ven oportunidad por el conflicto para invertir en empresas de defensa y el espacio.

Los modelos de negocio, las cadenas de suministro y las apuestas por la innovación se están reconstruyendo en torno a unos pocos objetivos prioritarios: la transición energética, la infraestructura digital, la IA, destaca la FII. El comercio global superó el año pasado los 35 billones de dólares, lo que representa un incremento de 2,2 billones de dólares, o un 7% respecto a 2024.

Los activos bajo gestión, aquellos en poder de los fondos e instrumentos de inversión, rondarán los 65 billones de dólares para 2032, creciendo a un ritmo que duplica con creces el de los activos públicos. Las empresas tradicionales ya no son dueñas de accionistas familiares. Los grandes inversores son fondos financieros y soberanos. Son los que controlan el mundo.

“El tercer tema después de la IA y las criptomonedas es el turismo. Mucha gente habla de que está en auge a pesar de los desafíos a los que se enfrenta el mundo. Muchas compañías aéreas y empresas de la industria del turismo explican que el tráfico no se detuvo pese a las circunstancias actuales (la guerra de Irán). Lo contrario en lo que respecta a los cruceros, a los hoteles y a los negocios. Todos los hoteles están sobrevendidos, por lo que es un mensaje bastante optimista”, agrega Attias.

Mohammed Alabbar, fundador de Emmar Properties, una de las compañías que promovió en Dubái el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, quiere convertir Abu Dabi y Dubái en dos de los centros turísticos más importantes del globo. "Dirigimos uno de los destinos minoristas más grandes y exitosos del mundo, donde recibimos alrededor de 120 millones de visitantes al año, solo en Dubái. En promedio, al día, tenemos alrededor de 250.000 personas. No puedes creer cuántos millones de personas se están moviendo en esta región. Se está convirtiendo en un asunto global. Tenemos petróleo, infraestructuras, seguridad y tecnología y están creciendo bien. Así que estoy muy seguro de que tenemos grandes oportunidades”, remata Alabbar.

Una vez que uno sabe en qué invertir, la pregunta es dónde. Abdulrahman Bakir, responsable de la región de América del Gobierno saudí, afirmó: “Si uno observa Latinoamérica y desconoce cómo hacer negocios en São Paulo, Bogotá, Asunción o Buenos Aires, entonces realmente no puede operar en esa parte de la región”. La clave, explicó, está en cómo invertir en la región. Precisó que hay que buscar alianzas y conocer los mercados locales. “Ha llegado el momento de invertir en América Latina, pero para aprovechar todo su potencial es fundamental alinear el capital, las políticas y las personas. Con alianzas, una regulación clara y un mayor enfoque en el capital humano”, apuntó.

El magnate inmobiliario, Stephen Ross, propietario de los Miami Dolphins de la NFL, y uno de los amigos íntimos de Trump, apuesta por invertir en Miami como nuevo centro financiero de Estados Unidos. “Las empresas realmente quieren ir a lugares donde puedan operar en un negocio, en un área que tenga la menor cantidad de restricciones y que puedan atraer a la gente. Y hoy en día se están produciendo muchos cambios en el país en todos los segmentos, en todos los sectores y, además, políticos y sociales, se están produciendo cambios. Y es la capacidad de llegar realmente a un lugar donde se pueda operar y rastrear ese talento”, dijo Ross.

El presidente estadounidense se escapa todos los fines de semana y festivos a su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, a unos pocos kilómetros de Miami. El centro político y económico del país se ha movido hacia Florida. Quien quiera reunirse con Trump para hacer negocios tiene que ir a su lujosa mansión, con mármoles y adornos dorados. “Lo que hizo [el expresidente, Barack] Omaba con Chicago, es lo que está haciendo Trump con Miami”, sostuvo esta semana Francis Suárez, ex alcalde por el Partido Republicano, que se encargó de vender a los inversores las oportunidades de negocio que ofrece la ciudad.

Miami, el epicentro financiero

Hay pocas voces progresistas en un espacio donde se reúne el capital más conservador. La influencia de Trump sobrevuela el foro. De hecho, se espera que lo clausure este viernes con una intervención. Por los pasillos del Hotel Faena y el Forum Faena, la instalación para congresos, que el complejo tiene en Miami Beach, también han circulado Jared Kushner, el yerno de Trump y negociador en las guerras de Gaza y Ucrania, que explicó que su modelo de negociación para lograr la paz es parecido a cerrar un negocio empresarial. También estuvo Steven Mnuchin, ex secretario del Tesoro en la primera Administración de Trump. Muchos de los asistentes no ocultan su favoritismo por el republicano.

“Miami es probablemente la ciudad más emocionante del país porque es la única ciudad del mundo que probablemente tenga una cultura diferente a la del país. Y luego, a medida que avanzas hacia el norte, cruzas Palm Beach, que es el condado más rico de los Estados Unidos. Es el cuarto condado más grande de los Estados Unidos. Así que tenemos una situación que se parece mucho a la del crecimiento tecnológico que tuvo lugar en California, entre San Francisco y Silicon Valley”, apunta Ross, el millonario que hizo una campaña de recaudación de fondos para Trump en las pasadas elecciones.

La Vieja Europa no está ni se la espera. No parece entusiasmar a los financieros reunidos en Miami. Ven el continente como un lugar con mucha regulación y dificultades para los negocios, pero cuando llegan todos presumen de estar allí. Sebastian Kurz, el exprimer ministro más joven del mundo cuando ocupó la cancillería de Austria, no ayudó mucho con su discurso. “La gente en los Estados Unidos y en otras partes del mundo piensa mucho más a lo grande que en Europa. En segundo lugar, hay mercados de capitales más fuertes en otras partes del mundo, especialmente en los EE UU. Y en tercer lugar, porque la regulación es el verdadero dolor de cabeza. Así que si hablas con empresarios en Europa, dicen que lo que realmente los vuelve locos es la regulación, la burocracia”, enfatizó el austriaco.

William Ford, consejero delegado de General Atlantic, una firma de inversión global, abunda en la decepción sobre Europa. “El capital quiere trasladarse a lugares en los que es fácil crear empresas y hacer negocios. Y el mayor desafío al que nos enfrentábamos en Europa era conseguir un capital humano fantástico. Es difícil crear empresas, es difícil construir empresas. Y no tiene un mercado de capitales que lo respalde”.

Ford arguye que Asia seguirá creciendo rápidamente. La India se está beneficiando de la salida de capitales de China y de los problemas que plantea la posibilidad de invertir en China. “América Latina, como se ha visto en Venezuela, puede ser una Cuba amistosa con los Estados Unidos. Y vemos cómo Argentina cambia realmente sus políticas para que sean favorables a los negocios. América Latina se convertirá en un lugar muy interesante para invertir”, prosigue Ross. “Estamos viendo regiones geográficas que toman decisiones que las hacen más atractivas para los inversores globales”, apunta.

El jefe de todo el tinglado, Yasir O. Al-Rumayyan, presidente de PIF y de Aramco, concluye: “Esperamos presentar nuestra estrategia para los próximos cinco años en las próximas semanas. Nuestro objetivo es atraer a un número cada vez mayor de personas y de capital privado para que trabajen junto a nosotros. Ahora buscamos realizar más inversiones de forma conjunta. De hecho, ya hemos comenzado a atraer a algunos de los principales actores del sector, gigantes como BlackRock, Franklin Templeton y otros nuevos fondos, para que vengan e inviertan en nuestra economía”, zanjó.