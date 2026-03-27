Intervenidas 10 toneladas de tabaco falsificado en una fábrica ilegal en Granollers

La Guardia Civil ha intervenido 10 toneladas de tabaco falsificado en Granollers. “Es una de las mayores confiscaciones llevadas a cabo en la historia de España”, ha asegurado el delegado de Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto. Se trata de una operación contra un grupo que contaba con una fábrica ilegal, en la que trabajaban y vivían 11 personas. Ahora la Guardia Civil investiga si eran explotados laboralmente. “Si se hiciese una hilera con los 100 millones de cajetillas que hubiesen producido -cantidad estimada- llegaría de Barcelona a Madrid, con más de 500 kilómetros”, ha ejemplificado el delegado.

La Guardia Civil ha detenido, en dos fases, a 20 personas, de las que 4 han ingresado en prisión, por orden de la juez de Igualada. Hasta el momento no se han llevado a cabo detenciones en el extranjero, aunque la hoja de tabaco provenía de Bulgaria y Rumanía. El destino final del tabaco falsificado “no era para distribuirse en España a través de los canales habituales”, por lo que se sospecha que podía ser a la Unión Europa. “Hemos demostrado que como mínimo ha llegado a la frontera francesa”, ha indicado el capitán jefe de la policía judicial de Girona, Daniel Gómez.

La investigación se ha llevado a cabo durante dos años: empezó en verano de 2024, y acabó en marzo de 2026. “Es un gran golpe a este tipo de redes”, ha subrayado el capitán Gómez, que ha contado que empezó con una intervención de un envío de hoja de tabaco detectado en La Jonquera (Girona). Posteriormente, se localizó la fábrica, y un punto logístico en Piera, donde se recibía la hoja y se guardaba, hasta enviarla a Granollers para su producción.

“La fábrica pasaría por una normal y corriente de producción de tabaco”, con la capacidad para 900.000 cigarrillos al día, ha explicado el general jefe de Cataluña, Pedro Antonio Pizarro. “No tenemos antecedentes de fábricas de este calibre en Cataluña”, ha añadido. Con una salvedad, ha objetado el capitán Gómez: las condiciones en las que se encontraban los trabajadores. “En las fábricas reales, los trabajadores no viven en ellas ni tienen allí sus camas”, ha indicado el capitán, que ha asegurado que las condiciones rozaban el límite “de lo deseable en cuanto a los derechos humanos”. “La investigación sigue abierta, pero rozaba la explotación, con la imposibilidad de salir libremente. Las condiciones eran realmente tristes”, ha añadido, sobre la situación de los empleados, que aunque han sido detenidos, ahora se sigue investigando si se les debe considerar víctimas.

En la fábrica entraba hoja de tabaco y salían cajas falsificadas igual que las que se venden en los estancos. Primero se convertía la hoja en picadura, después se colocaban los filtros y el papel, y a lo largo de ocho metros de cinta se obtenían los cigarrillos que salían empaquetados. “Gran parte de lo incautado pertenecen al grupo Philips Morris, que ha colaborado con un peritaje en la investigación”, ha contado el capitán.

“El contrabando no genera tanta alarma como cuando se actúa contra el narcotráfico o el tráfico de personas, pero supone un delito que tiene además graves perjuicios económicos para el conjunto de la sociedad”, ha insistido el delegado del Gobierno. Y ha recordado que tres cuartas partes del precio de una caja de tabaco son impuestos. “Lo intervenido supondría una defraudación de 30 millones de euros a la Hacienda Pública, lo que equivale a cuatro centros de atención primaria o cinco educativos”, ha continuado, con la intención de concienciar de los perjuicios de la producción y distribución de tabaco ilegal.