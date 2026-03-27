Vídeo | Crisis energética: ¿hasta dónde subirá la gasolina?

La guerra entre EE UU, Israel e Irán dispara el petróleo. El bloqueo de Ormuz sacude el suministro mundial y encarece los combustibles en Europa

La guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz han sacudido el mercado energético global. Cerca del 20% del suministro mundial de petróleo está en juego. El crudo se dispara, la gasolina sube en Europa y los gobiernos buscan soluciones: bajar impuestos, limitar precios o presionar a las petroleras. Mientras tanto, el impacto ya se siente en los bolsillos.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.