Vídeo | ¿Qué papel juega Europa en la guerra de Irán?

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán del pasado 28 de febrero vuelve a evidenciar fracturas dentro de la Unión Europea. Mientras Friedrich Merz, canciller alemán, respalda abiertamente la ofensiva, Pedro Sánchez recurre al “No a la guerra” y bloquea el uso de bases españolas por parte de EE UU, consolidándose como referente internacional contra la escalada militar. Entre la división interna y la apuesta por la diplomacia multilateral, Bruselas intenta no verse arrastrada a un conflicto sobre el que apenas tiene influencia. ¿Qué papel puede jugar Europa en esta guerra que sacude Oriente Medio?

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.