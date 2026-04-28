La Audiencia Nacional absuelve a los exdirectivos de Mercasa acusados de sobornar a autoridades en Angola

Fotografía del banquillo de los acusados en la pieza del caso Mercasa al inicio de la vista oral, el pasado mes de febrero.

El tribunal concluye que la adjudicación de un mercado mayorista en Luanda se hizo conforme a la legalidad y no está vinculado al pago de comisiones ilegales

La Audiencia Nacional ha absuelto a todos los acusados por el presunto pago de comisiones ilegales, entre 2006 y 2016, a autoridades y funcionarios de Angola para conseguir contratos a favor de Mercasa, como la construcción de un mercado mayorista en Luanda. Entre ellos, el tribunal ha librado a varios exdirectivos de la empresa pública, que finalmente no fue juzgada, después de que la Fiscalía Anticorrupción retirara la acusación al inicio del juicio, que comenzó a celebrarse el pasado 2 de febrero.

El conocido como caso Mercasa se inició 2018 como derivada de la investigación judicial relativa a la presunta venta irregular de armas en Angola a través de Defex, otra empresa parcialmente pública dedicada al comercio de armamento. Ocho años después, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional consideran que la adjudicación de un contrato en Luanda no estuvo relacionado con el pago de mordidas.

Las “obras para la construcción del mercado mayorista de Luanda se ejecutaron conforme a Derecho, sin que el consorcio Mercasa destinara dinero, directa o indirectamente a través de terceros, a pervertir a autoridades y funcionarios angolanos ni a realizar ninguna actuación en contra de la legislación vigente”, señala el fallo con fecha de este martes. En las 424 páginas de la sentencia, el tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios concluye que “no se ha detectado la existencia de sobornos a aquellas autoridades y funcionarios que viciaran las adjudicaciones efectuadas, más allá de las meras hipótesis y elucubraciones”.

“También se aprecia en las actuaciones una desmesurada ‘demonización’ de las comisiones acordadas, en contratos suscritos en un país que acababa de finalizar una guerra civil y donde las estructuras legales y convencionales se caracterizaban por su rigidez. De ahí que fuera lógico que los intervinientes contractuales aseguraran sus emolumentos o remuneraciones”, subraya la sentencia.

Con todo ello, la Audiencia Nacional ha absuelto a 15 personas físicas y tres empresas de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos,blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Entre las personas que se sentaron en el banquillo de los acusados figuran el expresidente de la compañía pública, el exdiputado del PP Miguel Ramírez González; los exdirectivos Arturo Cortés de Cruz y María Jesús Prieto Jiménez; el empresario José Herrero de Egaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, exmarido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; y el diplomático José María Castroviejo, que estuvo destinado en Angola como embajador de España entre enero de 2009 y junio de 2012.

Asimismo, entre los acusados se encontraba el agente comercial Guilherme Augusto de Oliveira Tabeira Pinto (considerado el “comisionista” o “lobista”), que no fue juzgado al estar huido de la Justicia. No obstante, el fallo de la Audiencia Nacional destaca que tampoco ha quedado acreditado que hubiera recibido por parte del consorcio una cantidad de dinero por gastos de regalos, viajes y hospedaje de funcionarios de aquel país.

La Sala de lo Penal a lo largo de la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel, ha examinado las declaraciones de los acusados, las testificales y las periciales que se practicaron durante la vista oral y ha cuestionado la exposición de hechos realizadas por las acusaciones, en especial por la pública. Según los magistrados, la Fiscalía ha aportado un gran número de datos que, en lugar de ayudar a esclarecer los hechos, “ha dificultado en gran medida la correcta comprensión de las cuestiones planteadas”.

En esta línea, el tribunal sostiene las defensas presentaron unas periciales mucho más contundentes que las acusaciones para demostrar que no hubo negocios espurios. De hecho, afirma que las acusaciones hicieron “seguidismo de los informes de la Guardia Civil al emplear datos situados en un periodo temporal anterior a los tenidos en cuenta por los peritos de las defensas”.