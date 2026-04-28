El Govern se abre a crear una Dirección General que gestione las multas contra el fraude en vivienda en Cataluña

La Generalitat se abre a reorganizar su estructura en materia de vivienda para reforzar la lucha contra el fraude en el alquiler. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz, Sílvia Paneque, aseguró este martes, tras el Consell Executiu que el Ejecutivo ve “con buenos ojos” la propuesta de los Comuns de crear una Dirección General de Disciplina de Vivienda. “Es una propuesta de Comuns. La vemos con buenos ojos”, afirmó tras una pregunta de EL PAÍS. Paneque defendió que esta estructura permitiría mejorar la gestión de las inspecciones y de los expedientes sancionadores, en un momento en que la Generalitat trata de reforzar su respuesta contra el fraude en la vivienda de alquiler. La predisposición del Govern acerca posiciones con los comunes para agilizar un acuerdo presupuestario en Cataluña, si finalmente el Ejecutivo consigue la luz verde de Esquerra.

La iniciativa de los Comuns plantea un encaje administrativo específico: la nueva Dirección General de Disciplina de Vivienda sería independiente de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, pero se integraría dentro de la Secretaría de Vivienda, bajo el paraguas del Departamento de Paneque. El objetivo es concentrar en un único órgano la supervisión del trabajo de los inspectores y la tramitación de sanciones por irregularidades como el incumplimiento de los límites de precio o los contratos fraudulentos. Comuns sostiene que el actual modelo diluye estas funciones dentro de la Agencia y reduce su eficacia, y defiende reforzar la política sancionadora como elemento disuasorio frente a prácticas abusivas, especialmente de grandes tenedores. “Una dirección general que preste especial atención a la gestión del trabajo de los inspectores y de los expedientes sancionadores puede aligerar la Agència de l’Habitatge de Catalunya”, admitió Panequ, que señaló que el actual órgano de vivienda “debe estar centrada en la gestión del parque público de Catalunya, que ahora está creciendo”.

El Govern ya está desplegando un refuerzo del cuerpo de inspección, con cerca de un centenar de efectivos procedentes de promoción interna y actualmente en proceso de formación. La intención es que este equipo gane capacidad operativa en los próximos meses y actúe con mayor eficacia contra el fraude.

La respuesta del Ejecutivo se produce en plenas negociaciones presupuestarias entre el Ejecutivo y ERC. El gobierno catalán pretende cumplir con los pactos de investidura con los republicanos, pero tras fracasar en el traspaso de la gestión del IRPF, el Consorcio de Inversiones peligra porque la propuesta no consigue los votos favorables suficientes en el Congreso de los Diputados. A tres meses del plazo que ERC y Govern se dieron para aprobar las cuentas, el 31 de julio, los comunes y el Ejecutivo dan muestras de sintonía que Paneque ha vuelto a confirmar. “Tenemos un acuerdo de presupuestos que queremos actualizar”, ha señalado este martes, por su parte, el portavoz parlamentario de Comuns, David Cid, en la sala de prensa del Parlament.