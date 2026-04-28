Un multimillonario indio ofrece llevarse 80 de los hipopótamos de Pablo Escobar destinados a la muerte

Anant Ambani, el hijo menor del hombre más rico de Asia, ha mostrado su interés en trasladar a los ejemplares a su centro de rescate de fauna en el oeste de la India

El multimillonario indio Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, ha propuesto este martes acoger a 80 de los hipopótamos colombianos que están destinados a morir debido a la reciente decisión del Gobierno de Gustavo Petro de sacrificarlos como parte de su estrategia para controlar la proliferación de esa especie invasora. En un comunicado, el magnate indio ha expresado: “Son seres vivos y sensibles y, si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”. Ha dicho, además, que los hipopótamos no eligieron el lugar en que nacieron ni crearon las circunstancias en las que viven en la actualidad.

Ambani, de 31 años, es hijo de Mukesh Ambani, máximo accionista del emporio empresarial Reliance Industries, dedicado a los negocios en sectores como los textiles, la energía o las telecomunicaciones. Su propuesta es acoger a 80 de los casi 200 ejemplares de esos hipopótamos que hay en la actualidad en Colombia, y que son los descendientes de los que introdujo al país sudamericano el capo narcotraficante Pablo Escobar a inicios de los años ochenta. La idea es llevarlos a su centro de conservación Vantara, en el occidente de la India, donde ya viven primates, felinos, elefantes y más animales rescatados.

Hipoótamos en Puerto Triunfo, Colombia, en febrero de 2020. Ivan Valencia (AP)

El magnate expone en su comunicación que la compasión y la seguridad pública “no son fuerzas opuestas” y agrega que es posible preservar ecosistemas y salvar la vida de muchos animales “con ciencia sólida y una planificación cuidadosa”, cita Efe. Más adelante añade: “Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija”. De momento, el Gobierno colombiano no ha respondido a la solicitud de Ambani. El sacrificio de los hipopótamos, aunque anunciado, todavía no se ha puesto en marcha.

La propuesta de Ambani llega pocos días después de que el Gobierno colombiano anunciara el plan para aplicar lo que llamó “eutanasia” a 80 de los hipopótamos que campean a sus anchas en la región del Magdalena Medio, a orillas del río Magdalena, la zona en que Escobar construyó su opulenta Hacienda Nápoles, que adecuó para cumplir la fantasía de tener la experiencia de un safari africano en su propio sitio de descanso. Esa fantasía se ha convertido con los años en un problema ambiental, debido a la peligrosidad de los hipopótamos como depredadores y a la grave contaminación que ocasionan y que afecta a especies que sí son nativas de Colombia.

El Gobierno colombiano explicó, hace apenas un par de semanas, que su decisión de sacrificar de manera controlada a los hipopótamos se tomó después de que ningún país aceptara acogerlos. La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, dijo: “El silencio administrativo nos indica que no hay interés en recibirlos”. Añadió, además, que sin el control letal de esos animales, para 2030 la población habrá aumentado a al menos 500 ejemplares, con los daños consecuentes para los ecosistemas y para especies como el manatí y la tortuga de río. La agresividad de esos animales, que se dejan ver con cierta frecuencia por entornos urbanos de pueblos aledaños como Puerto Triunfo y Doradal, también representa un riesgo para las comunidades.

Las capacidades del magnate indio para asumir el enorme coste del traslado de los hipopótamos —un ejemplar de esa especie puede pesar hasta tres toneladas— están fuera de toda discusión: Ambani protagonizó junto a su pareja, Radhika Merchant, la que fue denominada en su momento como “la boda del año”, en 2024. La preboda, en marzo, incluyó un concierto de la cantante barbadense Rihanna, y contó con la presencia de más de 1.000 invitados, entre los que estuvieron los magnates Bill Gates y Mark Zuckerberg, e Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una segunda preboda, en mayo, volaron de Bombay a Barcelona para embarcarse en un lujoso crucero por el Mediterráneo con más de 800 invitados. Y en julio fue el enlace final, cuyos lujos y excentricidades fueron de tal magnitud que incluso abrieron un debate en torno a las enormes brechas económicas que hay en la India.