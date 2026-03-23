Dos años del proyecto Emove Hub
La colaboración, que incluye a EL PAÍS y otros nueve medios, está financiada por la Unión Europea, en el marco de la convocatoria European Media Hubs
EL PAÍS, junto con el canal ARTE y los medios Balkan Investigative Reporting Network, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica), Telex (Hungría), se han unido desde 2024 para crear una red periodística independiente, fiable, pluralista y accesible en toda Europa. Juntos hemos desarrollado distintos formatos para cubrir la actualidad europea. Tras dos años de trabajo conjunto, este vídeo recapitula lo que hemos conseguido en este periodo.
Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.
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