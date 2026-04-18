Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Trump dice que hay “noticias bastante buenas” sobre Irán pero deja en el aire la prórroga del alto el fuego
El presidente de EE UU amenaza con reanudar los bombardeos en la República Islámica si no hay acuerdo antes del miércoles
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido anoche (la madrugada de este sábado en España) que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin al conflicto, que entra en su octava semana. El republicano ha añadido, sin embargo, que hay “noticias bastante buenas” sobre Irán, aunque no ha dado más detalles. “Hemos recibido noticias bastante buenas, pero parece que las cosas van muy bien en Oriente Próximo con Irán”.
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El precio del petróleo está en el nivel más bajo desde que comenzó el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, tras un desplome del 10% este viernes. La plena apertura del estrecho de Ormuz anunciada por Irán en el marco de la tregua acordada con Estados Unidos, y condicionada al alto el fuego de Israel en Líbano, ha deparado la noticia que se esperaba desde que se anunció la tregua entre Teherán y Washington, la semana pasada. Aunque aún no hay acuerdo de paz y Donald Trump ha anunciado que mantendrá su bloqueo, el anuncio es el primer paso en la recuperación de un shock petrolero con pocos precedentes.
Trump dice que hay “noticias bastante buenas” sobre Irán pero deja en el aire la prórroga del alto el fuego
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido anoche (la madrugada de este sábado en España) que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin al conflicto, que entra en su octava semana. El republicano ha añadido, sin embargo, que hay “noticias bastante buenas” sobre Irán, aunque no ha dado más detalles. “Hemos recibido noticias bastante buenas, pero parece que las cosas van muy bien en Oriente Próximo con Irán”.
Trump dijo que no sabía concretamente qué haría si no hay un acuerdo antes del fin del cese al fuego pero que “quizás no lo prorrogue”, cuando fue consultado por periodistas en su regreso a la Casa Blanca esta noche. “Quizá no lo prorrogue. Así que tenemos el bloqueo y, por desgracia, tendremos que volver a lanzar bombas”, concluyó el republicano.
Además, el mandatario aclaró que el alto al fuego entre Líbano e Israel no está condicionado al progreso de las conversaciones con Irán.
Durante la jornada, Trump había adelantado a medios locales que esperaba una nueva ronda de negociaciones durante el fin de semana para encontrar un acuerdo definitivo y más tarde publicó que Irán había notificado de la apertura total del estrecho de Ormuz.
En un evento electoral en Arizona, el republicano minimizó las diferencias actuales con Teherán en busca de hacer entender que un acuerdo está cerca de concretarse. (Agencias)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo en este sábado 18 de abril. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido en la madrugada de que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin al conflicto, que entra en su octava semana.
El republicano ha añadido, sin embargo, que hay “noticias bastante buenas” sobre Irán, aunque no ha dado más detalles. “Hemos recibido noticias bastante buenas, pero parece que las cosas van muy bien en Oriente Próximo con Irán”.
Por otro lado, seguimos pendientes del alto el fuego entre Líbano e Israel, que entra en su segundo día.
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