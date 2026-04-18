Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Trump dice que hay “noticias bastante buenas” sobre Irán pero deja en el aire la prórroga del alto el fuego

Trump dice que hay “noticias bastante buenas” sobre Irán pero deja en el aire la prórroga del alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido anoche (la madrugada de este sábado en España) que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin al conflicto, que entra en su octava semana. El republicano ha añadido, sin embargo, que hay “noticias bastante buenas” sobre Irán, aunque no ha dado más detalles. “Hemos recibido noticias bastante buenas, pero parece que las cosas van muy bien en Oriente Próximo con Irán”.

Trump dijo que no sabía concretamente qué haría si no hay un acuerdo antes del fin del cese al fuego pero que “quizás no lo prorrogue”, cuando fue consultado por periodistas en su regreso a la Casa Blanca esta noche. “Quizá no lo prorrogue. Así que tenemos el bloqueo y, por desgracia, tendremos que volver a lanzar bombas”, concluyó el republicano.

Además, el mandatario aclaró que el alto al fuego entre Líbano e Israel no está condicionado al progreso de las conversaciones con Irán.

Durante la jornada, Trump había adelantado a medios locales que esperaba una nueva ronda de negociaciones durante el fin de semana para encontrar un acuerdo definitivo y más tarde publicó que Irán había notificado de la apertura total del estrecho de Ormuz.

En un evento electoral en Arizona, el republicano minimizó las diferencias actuales con Teherán en busca de hacer entender que un acuerdo está cerca de concretarse. (Agencias)