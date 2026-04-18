Trump tergiversa las cifras sobre la economía española: “¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va? Da pena”

Vuelta a la carga. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar a España a través de un mensaje en su red social, Truth. “¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. ¡Da mucha pena verlo!”, ha escrito.

Las declaraciones de Trump vuelven a chocar con la realidad. El Fondo Monetario Internacional acaba de situar esta semana a España como una de las economías desarrolladas que más crecerá este año y el próximo. Según las previsiones económicas del FMI, España encadenará cinco años liderando el crecimiento del PIB entre los países de la Unión Europea. El mercado laboral español, además, está mostrando una sólida salud de hierro. El mercado laboral creó 211.510 puestos de trabajo en el mejor marzo de la estadística hasta alcanzar los 22 millones de afiliados, un nuevo récord. Los analistas ponen de ejemplo a España por su desempeño en los últimos años.

Captura de la red social Truth.

Por otra parte, España contribuye a la OTAN en función del acuerdo alcanzado entre los miembros de la Alianza el verano pasado. Entonces se pactó elevar el gasto en defensa del 2% al 5% del PIB. El Gobierno de Pedro Sánchez advirtió que no llegaría a ese nivel porque considera que puede cumplir el objetivo de capacidades militares con un presupuesto inferior, de poco más del 2%, el equivalente a unos 35.0000 millones de euros. EL presidente español, Pedro Sánchez, se desmarcó del acuerdo conjunto, pero garantizó que cumpliría con sus obligaciones respecto a los objetivos.

El mensaje del mandatario republicano coincide con la celebración de la cumbre en defensa de la democracia que el Gobierno de España está celebrando en Barcelona, donde ha convocado este fin de semana a líderes progresistas de todo el planeta. La cita está visibilizando la unidad progresista frente a Donald Trump. El encuentro ha mostrado una inédita unidad entre dirigentes de diferentes tradiciones políticas como Pedro Sánchez, el brasileño Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el colombiano Gustavo Petro o el sudafricano Cyril Ramaphosa con un mensaje común frente a Donald Trump.

La última andanada contra España se produce también pocas horas después de que compartiera una información publicada por la cadena CBS que se hacía eco de una exclusiva adelantada por EL PAÍS hace un par de semanas sobre la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de cerrar el espacio aéreo para los aviones militares estadounidenses que realizan misiones en Irán. “No han estado ahí para nosotros”, escribió el viernes el mandatario republicano en Truth.